Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü, 14-17 Şubat 2025 tarihleri arasında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerde, çeşitli trafik kuralı ihlallerinde bulunan 180 araca toplam 225.969 TL para cezası uygulandı. Emniyet güçleri, bu tür uygulamalarla sürücülerin trafik kurallarına uymalarını teşvik etmeyi ve olası kazaların önüne geçmeyi hedefliyor. Bu denetimlerin devam etmesi, güvenli bir trafik ortamının sağlanması açısından büyük önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi