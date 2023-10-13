Antalya il genelinde genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması, terör örgütlerinin muhtemel eylemlerinin engellenmesi, şahsa ve mala karşı işlenen suçların faillerinin yakalanması, taşınması ve bulundurulması yasak olan her türlü maddenin ele geçirilmesi, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla dün polis ekiplerince saat 21.00-22.00 saatleri arasında eş zamanlı şok uygulamalar gerçekleştirildi.

70 ekip 143 personelin katıldığı uygulamada bin 300 kişi sorgulandı, 390 araç kontrol edilirken, 20 araç sürücüsüne idari yaptırım cezası uygulandı, 4 yoklama kaçağına gerekli tebliğ yapılıp, 1 aranan firari de yakalandı.

KAYNAK: İhlas Haber Ajanı (İHA)