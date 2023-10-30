ANTALYA (İHA) - Antalya’da 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda genç bir kadının cesedi bulundu. Ceset, kimliği ve ölüm nedeni araştırılmak üzere otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, Muratpaşa İlçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre bir genç bir kadına ait olduğunu tespit etti.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.