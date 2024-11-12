Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının Eylül ayına ait konaklama verilerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde otel doluluk oranı toplamda yüzde 65,49 olarak kaydedildi. Bu dönemde yabancı turistlerin otel doluluğu yüzde 56,70, yerli turistlerin doluluk oranı ise yüzde 22,49 olarak gerçekleşti.

Otel türlerine göre doluluk oranları da dikkat çekici bir şekilde değişiklik gösterdi. 5 yıldızlı otellerde doluluk oranı yüzde 79,35, 4 yıldızlı otellerde yüzde 69,19, 3 yıldızlı otellerde yüzde 51,72, 2 yıldızlı otellerde yüzde 46,41 ve 1 yıldızlı otellerde ise yüzde 48,82 olarak kaydedildi. En yüksek doluluk oranı ise tatil köylerinde görüldü ve bu oran yüzde 90,53 oldu.

Eylül ayında Türkiye'nin farklı bölgelerindeki otel doluluk oranları da ilgi çekti. Antalya, yüzde 88,85 ile en yüksek doluluk oranını elde ederken, İstanbul'da doluluk oranı yüzde 62,72, Aydın'da yüzde 72,02, İzmir'de ise yüzde 51,98 olarak belirlendi. Muğla'da otel doluluk oranı da yüzde 79,19 olarak kaydedildi.



Bu veriler, Türkiye'nin turizm sektöründe yaşanan hareketliliği ve özellikle tatil yörelerinde artan ilgiyi gözler önüne seriyor. Turizm uzmanları, bu doluluk oranlarının yıl sonuna kadar artış göstermesini bekliyor.