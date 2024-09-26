2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Antalya genelinde 205 bin 374 Gelir Vergisi mükellefi tarafından verilen yıllık gelir vergisi beyannameleri ile 23 milyar 149 milyon 647 bin 474 TL matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden 6 milyar 277 milyon 211 bin 856 TL gelir vergisi tahakkuk ettirildiği açıklandı. Bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 110, tahakkuk eden vergi toplamında ise yüzde 102 oranında artış yaşandığının bilgisi verildi.

2023 yılı vergilendirme dönemine ilişkin olarak Antalya genelinde 48 bin 346 Kurumlar Vergisi mükellefi tarafından verilen kurumlar vergisi beyannameleri ile 66 milyar 48 milyon 561 bin 477 TL matrah beyan edildi. Beyan edilen bu tutar üzerinden 15 milyar 10 milyon 360 bin 607 TL kurumlar vergisi tahakkuk ettirildi. Bir önceki yıla göre beyan edilen matrah toplamında yüzde 56, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 73 oranında artış gerçekleşti.

İlhan Karayılan'dan teşekkür mesajı

Antalya Defterdarı İlhan Karayılan, vergi mükellefleri için bir teşekkür mesajı yayımlayarak şu ifadelere yer verdi:

"Ödedikleri vergiler ile ülkemiz ekonomisinin kalkınmasına, kamu hizmetlerinin geliştirilmesine ve toplumsal refahın artırılmasına katkıda bulunan en çok gelir vergisi beyanında bulunarak ödeyen mükelleflerimiz başta olmak üzere, vergilerini tam ve zamanında beyan ederek ödeyen tüm mükelleflerimize teşekkür eder, işlerinde başarılar dileriz” dedi.

Vergi rekortmenleri

Gelir vergisi rekortmenleri arasında ilk sırada Kerim Kalafatoğlu, 30 milyon 593 bin 81 TL ödediği vergi ile ikinci sırada Ali Serhat Tüzün, 15 milyon 122 Bin 708 TL ile üçüncü sırada Mehmet Kürşat Başkırt, 14 milyon 741 bin 208 TL ile yer aldı.

Kurumlar vergisi rekortmenleri arasında Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Şirketi 1 milyar 615 milyon 787 bin 143 TL ödediği vergi ile zirveye yerleşirken, ikinci sırada Polen Turizm Yatırımları Anonim Şirketi, 205 milyon 342 bin 542 TL ile ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki şirket ise adının yayınlanmaması talebinde bulundu.