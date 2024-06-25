Polisi alarma geçiren olay, sabah 09.00 sıralarında Antalya Adliye'si önünde yaşandı. Alınan bilgiye göre, soy ismi henüz öğrenilemeyen İbrahim adında 79 yaşındaki adam önce Kepez'deki polis merkezine ardından adliyeye gitmek için tüfekle ticari taksiye bindi. Dumlupınar Bulvarı üzerinde araçtan inip adliyeye yönelen yaşlı adamı görenler, çevredekiler polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, adliye girişinde yaşlı adamın elinden tüfeği aldı.



Yaşlı adamın ilk sözlü ifadesinde, evinin gasp edildiğini söyleyip hesap sormak istediğini söylediği öğrenildi. Yaşlı adam polis ekiplerince önce sağlık kontrolüne, ardından ifadesi için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)