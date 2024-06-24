Alanya'da 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde alınan trafik ve güvenlik tedbirleri kapsamında emniyet sorumluluk alanlarında 7 bin 286 araç ve sürücü denetlenerek 13 bin 21 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Bin 710 sürücüye cezai işlem uygulanan denetimde 98 araç trafikten men edilerek toplam 4 milyon 695 bin 118 TL para cezası yazıldı.



JANDARMA 3 MİLYON TL PARA CEZASI UYGULADI

Jandarma sorumluluk alanlarında da 16 bin 665 araç ve sürücü denetlendi. 10 bin 733 şahsın GBT sorgusunu yapan jandarma ekipleri bin 192 sürücüye cezai işlem uygulayıp 89 aracı trafikten men edip toplam 3 milyon 378 bin 770 TL para cezası uyguladı.

95 DENİZCİ ARACI DENETLENDİ

Sahil Güvenlik sorumluluk alanlarında 95 deniz aracı ve 58 plaj işletmesi denetlenip 403 şahsın GBT sorgusu yapılarak 3 plaj işletmesi ve 2 deniz aracına idari işlem uygulandı. Sahil güvenlik sorumluluk alanında toplam 4 bin 104 TL para cezası yazıldı.



187 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Alanya genelinde jandarma, emniyet ve sahil güvenlik sorumluluk alanlarında toplam 24 bin 46 araç ve sürücü denetlenerek 24 bin 157 şahsın GBT sorgusu yapıldı. Yapılan uygulama ve denetimlerde 2 bin 904 sürücüye cezai işlem uygulanıp 187 araç trafikten men edildi. Uygulama ve denetimlerde 8 milyon 77 bin 902 TL para cezası yazıldı.