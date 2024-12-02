Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının Kasım ayında ve 11 aylık diliminde Antalya’ya gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. 2024'ün ilk 11 ayında Antalya'nın ziyaretçi sayısı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8 artışla 16 milyon 606 bin oldu. Rusya, 3 milyon 863 bin ziyaretçiyle birinci sırada yer alırken, Almanya ve İngiltere takip etti. Kasım ayında ise, gelen ziyaretçi sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 17,21 artışla 474 bin olarak kaydedildi. Almanya, 138 bin ziyaretçiyle Kasım ayında da öne çıktı.

Kaynak: Turizm Güncel