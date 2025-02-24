MÜSİAD Alanya Şubesi’nde gerçekleşen buluşma, sıcak bir atmosferde geçti. Avni Erdoğan, ziyarette yaptığı kısa konuşmada, “Celil Kara ve ekibinin Alanya iş dünyasına yeni bir soluk getireceğine inanıyoruz. Birlikte bölge için faydalı işler yapmayı hedefliyoruz,” ifadelerini kullandı. Ziyaret, iki dernek arasındaki iş birliği ruhunu pekiştiren önemli bir adım olarak öne çıktı.

Celil Kara ise konuksever bir ev sahipliğiyle karşıladığı heyete teşekkürlerini sunarak, “Avni Erdoğan ve Yenilikçi İş İnsanlarının ziyareti bizi mutlu etti. Alanya’nın gelişimi için ortak projelerde buluşacağız,” dedi.

Bu ziyaret, Alanya’nın iş dünyası temsilcilerinin dayanışma ve ortak vizyon anlayışını gözler önüne sererken, bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik umutları da tazeledi. İki oluşumun sinerjisinin, Alanya’ya yeni fırsatlar sunacağı öngörülüyor.