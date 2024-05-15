Geçtiğimiz haftalarda Kıbrıs'ta önemli ziyaretler gerçekleştiren Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 31 Mart Yerel seçimlerinde Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Tarık Özçelik'i makamında ziyaret ederek 'hayırlı olsun' dileklerini ilettiler.

ALYİD'in resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan ziyaret ile ilgili paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

"Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) olarak Alanya Belediye Başkanı Sayın Osman Tarık ÖZÇELİK’ i makamında ziyaret ederek Hayırlı Olsun Dileklerimizi ilettik. Ziyaret Kapsamında Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD) olarak Alanyamıza Hizmet Konusunda Derneğimizin projelerinden ve Belediyemiz ile yapılabilecek ikili Sosyal projelerden bahsederek fikir alışverişinde bulunduk. Kendilerine Göstermiş Olduğu Misafirperverlikten ötürü teşekkür ediyor çalışmalarında Başarılar diliyoruz."