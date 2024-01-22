Son zamanlarda yaptıkları etkinlikler ve farkındalık çalışmalarıyla Alanya büyük kitlelerden destek gören ve eğitime verdikleri katkılarla isimlerinden çokça bahsettiren Alanya Yenilikçi İş İnsanları Derneği (ALYİD), yeni etkinliklere imza atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda dünyaca ünlü Türk ekonomi uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş’ı Alanya halkı ile buluşturan ALYİD, ‘Şirketlerde Dijital Dönüşüm’ Konferansı düzenleyecek. Alanlarında uzman isimlerin katılacağı konferans, 24 Ocak Çarşamba günü saat 20.00’de Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Konferans Salonu’nda gerçekleşecek.

Başka Erdoğan’dan Alanya halkı ve esnaflara davet

ALYİD Yönetim Kurulu Başkanı Avni Erdoğan, ALTSO Konferans Salonu’nda düzenlenecek olan ‘Şirketlerde Dijital Dönüşüm’ Konferansına Alanya esnafını ve vatandaşları davet etti. Başkan Erdoğan, davetinde şu ifadelere yer verdi: