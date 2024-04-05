Başkan Erdem, “ALTSO olarak bizim ne kadar büyük bir aile olduğumuzu tekrar bizlere hatırlatıp, davetimize teşrif eden binlerce üyemize çok teşekkür ederim” dedi.

ALTSO tarihinde bir ilkin yaşandığı iftara Alanya Kaymakamı Dr Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, İlçe Müftüsü Dr. İhsan İlhan, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, oda başkanları, kurum müdürleri, dernek ve STK başkanları ile binlerce ALTSO üyeleri katıldı.

BAŞKAN ERDEM: “BURADA KİMSE MİSAFİR DEĞİL”

Olive Garden’da gerçekleşen iftar programında kısa bir konuşma yapan ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTSO’nun iftar sofrasında üyelerin misafir değil ev sahibi olduğuna vurgu yaparak, ALTSO üyeleriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Erdem, “Burada kimse misafir değil herkes ev sahibi. Herkese geldiği için teşekkür ederim. Geçen yıl yaşanan deprem felaketinden dolayı iftarımızı yapamadık. Elimizden geldiği kadar afetzedelere yardım gönderdik. Bu yıl üyelerimizin de isteği üzerine gerçekleştirdik” dedi.

ERDEM: ‘BAYRAMLAŞMA BAYRAMIN 1. GÜNÜ 12.00’DA’

ALTSO üyelerinin Ramazan Bayramı’nı da kutlayan Başkan Erdem, “Herkese şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Bayramın birinci günü ALTSO hizmet binamızda saat 12:00’da bayramlaşma törenimiz olacaktır. Tüm üyelerimizi ve vatandaşlarımızı bekliyoruz” diye konuştu.