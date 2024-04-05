Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, flört uygulamaları ve evlilik hakkında bilgi verdi.

“Çevrimiçi flört uygulamaları kolay ulaşılabilir bir tüketim aracı haline geldi”

Günümüz dünyasında dijitalleşme ile birlikte çevrimiçi flört uygulamalarının, birçok insan için kolay ulaşılabilir bir tüketim aracı haline geldiğini ifade eden Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Kolay ulaşılan, içinde birçok alternatif partner seçeneğini barındıran çevrimiçi flört uygulamaları, ilişkilerin hızlı başlayıp hızlı bitmesine ve tükenmesine sebep oluyor. Çevrimiçi flört uygulamaları üzerinden başlayan ilişkilerde ve evliliklerdeki başlıca sorunların temeline bakıldığında yeterince sağlıklı iletişimin ve güven ilişkisinin kurulamaması geliyor. Çevrimiçi ortamlarda yeterince sağlıklı iletişimin ve güven ilişkisinin kurulamaması, ilişkinin hızlıca tükenmesine neden oluyor.” dedi.

“Uygulama aracılığıyla tanışan ve evlenen çiftlerin ilişki zeminini zayıf…”

Çevrimiçi flört uygulamalarında kişilerin fiziksel görünüşleri ile bir etkileşim başladığını ancak güçlü ilişkiler, yakınlık ve derinlik kurmanın, duygusal olarak bağlanmak gibi ihtiyaçları barındırdığını dile getiren Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Güçlü evliliklerin ve romantik ilişkilerin sırlarına baktığımızda sağlıklı iletişim, sadakat, güven, bağlılık ve yakınlık kurmak gibi faktörler öne çıkıyor. Uygulama aracılığıyla tanışan ve evlenen çiftlerin ilişki zeminine bakıldığında altyapısının zayıf olduğu, kişilerde bağlanma isteğinin azaldığı görülüyor. Bu durum, evliliklerdeki doyum ve memnuniyetin azalmasına, boşanmaların ise artmasına neden oluyor.” diye konuştu.

Yüzeysel ve yakınlık olmayan ilişkiler yaşanıyor

Flört uygulamalarını kullanan kişilere bakıldığında ise hep daha iyisinin olabileceği varsayımına inandıklarını, dolayısıyla yüzeysel ve yakınlık olamayan ilişkiler yaşadıklarının görüldüğünü kaydeden Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, “Dolayısıyla flört uygulamaları sadakat açısından ilişkilerde tehdit oluşturuyor. Çevrimiçi flört uygulamalarını kullanan kişilere baktığımızda romantik partner aramanın yanı sıra, özgüven tatmini, ideal benlik imajı yaratma, popülerlik, beğeni ve ilgi kazanma gibi ikincil kazançlar için de kullanıldığı belirtiliyor. Bu uygulamaları kullanan kişilerin gerçek yaşamın sorunlarından, sıkıntı yaratan durumlardan ve duygularla yüzleşmekten kaçınmak için de sık sık flört uygulamalarına başvurduğu biliniyor. Bu uygulamalarda edinilen beğeniler ile kişi iyi hissetme eğiliminde oluyor ancak bu durum kişinin sorunlar karşısında işlevsel baş etme stratejileri geliştirmesine engel oluyor, sanal ortamlardaki beğenilerin verdiği iyilik hissine sığınarak kaçınma davranışı geliştirmesine neden oluyor.” dedi.

Çevrimiçi flört şiddeti artıyor…

Flört uygulamaları aracılığıyla partnerlerin birbirine uyguladığı duygusal şiddette artış görüldüğünü de ifade eden Uzman Klinik Psikolog Penbesel Özdemir Yağız, sözlerini şöyle tamamladı:

“Uygulamada başlayan ve evlilik ile devam eden ilişkilerde, çevrimiçi uygulamalardaki duygusal şiddetin devam ettiği, bu nedenle çiftlerin mutsuz oldukları görülüyor. Çevrimiçi flört şiddetine baktığımızda; kişi ilişkinin başlangıcında flört ettiği kişiye sosyal medyada beğeni yağmurunda bulunarak, aşk mesajlarına boğarak partnerinin ilgisini çekiyor. Ona özel ve değerli olduğu mesajını veriyor, böylece partneri üzerinde duygusal bir tahakküm kuruyor.

İlişkide manipülasyon ve duygusal şiddet…

Sonrasında ise kolayca ulaştığı bu ilişkiden kolayca sıkılıp, tüm iletişimini kesiyor. Yok saymaya, bir görünüp bir kaybolmaya başlıyor. İlişkide manipülasyon ve duygusal şiddet böylece vuku buluyor. Kıskançlık sorunları ekleniyor. Duygusal yakınlıktan ve bağlılıktan uzak bu ilişkilerde mutsuzluk her geçen gün artıyor

Mutsuz evlilikler, mutsuz çocukların yetişmesine neden oluyor. Böylece mutsuzluk toplumda bir salgın gibi yayılıyor. Güçlü evlilikler kurmak, mutlu birer çift olabilmek için, çiftlerin birbirleri ve ilişkileri üzerine çalışabilmeleri için mutlaka çift terapisinden ve bir uzmandan destek alması gerekiyor.”