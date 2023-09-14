İşte Kredi Kartlarıyla İlgili Beklenen Adımlar İşte Kredi Kartlarıyla İlgili Beklenen Adımlar

Altının piyasasındaki durgunluğunu dünyaki gelişmelere ve piyasada yaşananlardan kaynaklandığına değinen kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş olacağını kaydetti. Tonyalı, "Altın 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar." dedi. 
 