Altının piyasasındaki durgunluğunu dünyaki gelişmelere ve piyasada yaşananlardan kaynaklandığına değinen kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş olacağını kaydetti. Tonyalı, "Altın 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar." dedi.
Altınlarınızı Satmayın! Altında Flaş Tahmin
Son günlerde devam eden altındaki durgunluk ne zaman son bulacak? Altın'da yükseliş devam edecek mi? Duayen isim açıkladı.
Altının piyasasındaki durgunluğunu dünyaki gelişmelere ve piyasada yaşananlardan kaynaklandığına değinen kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş olacağını kaydetti. Tonyalı, "Altın 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar." dedi.
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