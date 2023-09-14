Altının piyasasındaki durgunluğunu dünyaki gelişmelere ve piyasada yaşananlardan kaynaklandığına değinen kuyumculardan Zekeriya Tonyalı, eylül ayı sonlarına doğru altında büyük bir yükseliş olacağını kaydetti. Tonyalı, "Altın 2 bin 500 civarlarında olacağı konuşuluyor. Yatırımcılar yıl sonuna kadar altının fiyatı 2 bin TL’yi görecek diye söylüyorlar." dedi.

