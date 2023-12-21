Finans analisti İslam Memiş, gram altında 2024 yılı tahmini açıklarken, dip seviye de verip "Bunun altına düşmez" dedi.

Kişisel kanalında ilk olarak borsadaki düşüşleri yorumlayan Memiş, "Borsa İstanbul haftanın ilk işlem gününde satıcılı. 7800 puana kadar problem yok. Oradan tekrar 8000 puan üzerine atmasını bekliyorum. 8050 direncini takip edeceğim. Kısa vadeli yatırım yapanlar, acil parası için piyasaya girenler için psikolojik anlamda problem var ama orta ve uzun vadede kazanmaya devam edecekler. 2024 yılının ilk çeyreğinde yabancı yatırımcıların tekrar girişi ile hem dolar hem TL bazlı borsada pozitif beklentim devam ediyor. Sepetimizde borsa var. 7500 puandan alım yapmıştık. Geçen hafta da giriş yapmıştık, beklemeye devam ediyoruz" dedi.

Memiş, şöyle devam etti: "Dolar TL kuru 29 üzerine yerleşti. Yukarı yönlü ataklar beklemeye devam ediyoruz. 29.06 görüldü. Yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Dolar endeksindeki toparlanma pariteyi pozitif destekleyebilir. Elinde doların varsa euro'ya geç, son fırsatlar. 1.09 seviyesi var. Dolardan daha fazla getiri elde edecektin ama tercih yatırımcının."

Altın fiyatları için değerlendirmesine ilk olarak ons altınla başlayan İslam Memiş, "Ons altın 2022 dolar seviyesinde. Yatay bir seyir var ons altında. 2000 altına 1995'e kadar gerileme isteği var bu hafta. Test edilirse benim için sürpriz olmaz. Yukarıda 2060 dolar direnci var. 1995 - 2060 dolar bant aralığını bu hafta için takip edebilirsiniz. 2024'te 2000 dolar dip olacak, 2350 doları da takip edeceğiz" diye konuştu.

2024 YILI İÇİN GRAM ALTIN TAHMİNİ

İslam Memiş, 2024 yılı için gram altın tahminini ise şöyle açıkladı: "Gram altın 1950 - 1958 lira aralığında. Gram altın TL'de 1940 - 1970 lira aralığını takip ediyor olacağım. 2000 lira altındaki rakamsal değerler kalıcı olmayacak. 1950 - 2000 lira aralığında yılı tamamlayabiliriz. Yılın ilk çeyreğinde 2150, devamında 2250 lira, yılın ortalarında 2500 lira, yılın üçüncü çeyreğinde 2700 lira seviyelerini beklemeye devam ediyoruz. Radarımızdaki uzun vadeli seviye 2700 lira seviyesi. Bu tarafta da sürpriz yok."

Memiş, altının ardından diğer yatırım araçları için değerlendirmelerini sundu:

"Petrolde düşüşlerin kalıcı olmayacağını telaffuz ettim. 2024 yılında 90 doları hedef alan yükselişi bekliyorum.

Bitcoin yüzde 1.35'lik değer kaybında. Satışlar var. 38 bin, yukarıda 42 bin dolar aralıklarını takip edeceğim. Dolar endeksi 102 seviyesinde. 103'ü test etmek isteyebilir. Ancak tekrar gerileyen bir dolar endeksi göreceğiz karşımızda. 2024 yılında 92'ye kadar geri çekilen bir dolar endeksi görebiliriz.

Merkez Bankası'nın faiz kararı 250 baz puan artış yönünde. 2024'te bir kez daha faiz artabilir. Toplamda 500 baz puanlık bir alan var sonra bu iş bitecek. Yüzde 40 faiz oranını, yüzde 45'te bitirecek TCMB. 45 lira da karşısında dolar var, beklentim o yönde. Gelişmiş ülkelerin merkez bankaları da sonlandırıyor faiz artırımlarını artık. Yılın ikici yarısında merkez bankaları faiz indirimlerine başlayacak ancak bence TCMB bekletecek. İş dünyasını, toplumu bekleyecek. Faizleri indirelim diyenler olunca biz onu savunuyorduk diyecekler. 2024 yılının son çeyreğinde olabilir bu."

KAYNAK: Haber Global