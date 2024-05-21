Alanya Kültür Merkezi (AKM) Toplantı Salonu’nda 28 Mayıs Salı günü, saat 14.30’da başlayacak olan genel kurulda, divan teşekkülü ve divan heyetine tutanaklara imza yetkisi verilmesi ile toplantı başlayacak. Genel kurul, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve açılış konuşması, yönetim kurulunun 2023 yılına ait faaliyet raporu, denetleme kurulu raporu, kesin hesapları, vakıf gelir–giderleri, bilançolarının okunması ve bunların ibrası ile devam edecek. Ayrıca 2024 yılı bütçesinin müzakeresi ve kabulü, vakıf yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kurulu üyelerinin seçimi ile dilek ve temennilerin ardından genel kurul tamamlanacak.

DAHAOĞLU’NDAN GENEL KURULA DAVET

ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Tüm üyelerimizi, 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan genel kurul toplantımıza davet ediyoruz. Toplantımızda, 2023 yılına dair değerlendirmeler yapılacaktır. Tüm üyelerimizi, düşünce ve önerilerini paylaşmak üzere genel kurulumuza bekliyoruz.”