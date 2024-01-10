Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), Alanya’daki huzurevinde yaşayan yaşlıları ziyaret ederek anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiler. Dernek bünyesinde bulunan kuaförler ile birlikte huzurevi sakinlerinin bakımlarını gerçekleştirdiler. Ziyaret ile ilgili açıklama yapan ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

‘’ Derneğimiz yönetim kurulu üyeleri ve derneğimiz Kadın Kolları’nın katılımı ile, Alanya Huzur Ev’inde yaşayan büyüklerimize ziyaret gerçekleştirdik. Geçmişte güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı duyduğumuz minnet hissini bugün yaşlılarımıza bir nebze olsun yaşatmak ve hissettirmek bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Büyüklerimizin kişisel bakımlarını gerçekleştirmelerine fayda sağlamak amacıyla, derneğimiz bünyesinde bulunan kuaför arkadaşlarımızın katılım ve destekleriyle ihtiyacı olan ve tercih eden büyüklerimize tıraş, manikür, pedikür, saç kesimi vb. hizmetler gerçekleştirilmiştir.

Bu güne katkı sağlayan kuaförlerimiz, Cleopatra Hair Saloon - Mustafa Turhan’a, Kuaför Hüsnü Yüksel’e, Kuaför Mehmet Kodal’a, Kuaför Fatih Çetin’e, By Burak Kuaför - Burak Türkeli’ye, Kuaför Hüseyin Kaba’ya, Bahara Hair Dresser - Aslınan Orhan’a sağlamış oldukları hizmetlerden ötürü çok teşekkür ederiz. Büyüklerimize dağıttığımız çiçekler için Florist By Mehmet - Mehmet Çoşkun’a ve bu günü gerçekleştirmemize yardımcı olup bize kolaylık sağlayan Huzur Evi Müdiresi Fatma AKSOY’a, sosyal medya ekibimiz de görev alan Adil Okan, Adnan Kerim Yılmaz ve Hüseyin Yılmaz’a teşekkür ederiz. Birliğimiz DAİM olsun.’’