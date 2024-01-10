Başkan Yücel mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Üç aylar, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı mübarek günlerdir. Üç ayların ve mübarek Ramazan ayının müjdecisi Regaip Kandili de bizler için manevi bir fırsattır. Böylesi günler kalplerimizi sevgiyle dolduran, birbirimize hoşgörülü ve saygılı olmamız gerektiğini bizlere hatırlatan, kardeşlik, arkadaşlık, yardımlaşma gibi duygularımızı artıran ve biz kullarını Allah'a yakınlaştıran günlerdir.

Rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, günahların bağışlanması için el açıp dua edildiği bu müstesna geceyi bir kez daha eda etmenin mutluluğunu yaşayacağız. Bu gecede sevgi ve hoşgörü ortamının gelişmesine, kardeşlik ve beraberliğimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki yönlerimizin yeniden ön plana çıkmasına gayret göstermeli ve dua etmeliyiz.



Bu duygu ve düşüncelerle başta Filistin’deki Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm dünyaya barış ve huzurun hakim olmasını temenni ediyor, İslam Alemi’nin mübarek Regaip Kandilini kutluyorum.”