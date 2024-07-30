Alanya Sevdalıları Derneği (ALSEV), ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarına dokunmaya ve onların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. ALSEV, Demirtaş Mahallesi'nde ihtiyaç sahibi bir ailenin evini tadilat ettirdi. Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma bilincini yaygınlaştırmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren ALSEV, gönüllüler ve destekçilerin katkılarıyla daha birçok ailenin yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

‘EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ’

ALSEV Başkanı Kemal Yetgin, "Demirtaş Mahallesi'nde tadilatını yapmış olduğumuz evin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Başta emeği geçen Kazım Sarıkadıoğlu, Hakan Türemiş, Vildan Bahar Kartal, Arzu Yüksel ve Tolga Bolum olmak üzere bu işe başladığımızda yanımızda olan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Burada maddi ve manevi emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Ancak birkaç eksikliğimiz kaldı. Bu konuda bize destek olabilecek büyüklerimiz ve kardeşlerimiz varsa, lütfen bize ulaşsınlar" dedi.