Alanya Alperen Ocakları İlçe Başkanı Deniz Çalışkan ; Alanya Alperen Ocakları olarak toplanıp kan bağışında bulunarak bütün halka örnek olmak istedik. Kan vermek hayat kurtarmaktır. Ülkemizde kan çok önemli yere sahip oluyor özellikle içinde bulunduğumuz durumlarda ihtiyaç halindedir. Bu konuda toplumda bir hassasiyet, bir farkındalık oluşturulması gerekiyor. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olanıdır. Umarım herkes bize örnek alarak kan bağışında bulunurlar.

Bundan sonrada bu tür etkinliklerimiz devam edecektir.