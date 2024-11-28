Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademisyenlerinin ulusal ve uluslararası düzeyde saygın kurumlarda yer almasını sağlayan bilimsel projeleri ve başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. ALKÜ Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölüm Başkanı Türkolog Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Kurulu Asli Üyesi olarak seçildi. 13.11.2024 tarihli yönetim kurulu kararı ile TDK Bilim Kurulu Asil Üyesi seçilen Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir, Televizyon Reklamlarının Dili, Lübnan Türk Ağızları, ÖZ Dilbilim Kültür ve Düşünce Sistemi Paradigması adlı bilimsel kitapları, makale ve bildiri türlerinde ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmalarıyla alanında tanınan isimlerden olmuştu. Prof. Dr. Aydemir’e bu başarılı çalışmaları sonucu 2015 yılında Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği tarafından “Türk Kültürüne Hizmet Ödülü”, 2020 yılında merkezi Almanya’da bulunan Türklerin Dünyası Enstitüsü tarafından “Türk Dili ve Kültürüne Hizmet Ödülü ile Yayın Ödülü” ve son olarak 2021 yılında Komrat Devlet Üniversitesi yönetim kurulu kararı ile “Dil, Kültür ve Edebiyat Ödülü” takdim edilmişti. Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in Türk Dil Kurumu Bilim Kurulu Asli Üyesi olarak seçilmesiyle ALKÜ’nün ve Alanya’nın TDK’de bir üyesi olması memnuniyetle karşılandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan; Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’i tebrik ederek, bundan sonra ALKÜ’nün Türkoloji alanındaki başarısının bir göstergesi olan bu görevlendirmeden güç alarak daha büyük başarılara imza atılması için desteğinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / BÜLTEN