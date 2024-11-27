Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); millî, dinî ve özel günlere ait etkinlik ve toplum yararına bilgilendirme programları yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz pazar gün tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanan 24 Kasım Öğretmen Günü, ALKÜ’de de farklı programlarla kutlandı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından “Öğretmenler Günü Konseri” düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu, Emekli Öğretmen Yaşar Balık, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.



KONSER MEST ETTİ

Programda Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı akademisyenleri ve öğrencileri tarafından düzenlenen konser yoğun ilgi gördü. Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, Doç. Dr. A. Mutlu Terzioğlu, Doç. Dr. Eren Lehimler ve Dr. Öğr. Üyesi Zhanna Aktürk tarafından bölüm öğrencilerinin katkılarıyla konser düzenlendi. Doç. Dr. A. Mutlu Terzioğlu tarafından seslendirilen Türk Halk Müziği türküleri, geçtiğimiz ağustos ayında trafik kazasında hayatını kaybeden ALKÜ Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr. Abdulkadir Ünal’a ithaf edildi. Konser sonrası Emekli Öğretmen Yaşar Balık, tecrübelerini ve öğretmenlik mesleğinin önemini anlattı. Program sonunda Dekan Prof. Dr. Mustafa Uslu tarafından Prof. Dr. S. Cem Şaktanlı, Doç. Dr. A. Mutlu Terzioğlu, Doç. Dr. Eren Lehimler, Dr. Öğr. Üyesi Zhanna Aktürk ve Emekli Öğretmen Yaşar Balık’a teşekkür belgesi takdim edildi.