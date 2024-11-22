22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi, hekim adayları için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen programa ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Yılmaz Güler, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dr. Diş Hekimi Ahmet Emre Uysal, dekanlar, MYO müdürleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

DEKAN AKIN: “ÖĞRENCİLERİMİZE BAŞARI DOLU BİR HAYAT DİLİYORUM”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende bir konuşma yapan ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akın, “Bugün burada, diş hekimliği fakültesinin en anlamlı anlarından birini kutlamak üzere toplandık. Bu anlamlı günde, geleceğin hekimleri olarak sizlerin meslek yolculuğunda ilk adımı atıyor olmanızın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Beyaz önlük giymek, yalnızca tıp alanına adım atmak değil; bu mesleğin getirdiği sorumlulukları, etik değerleri ve insan sağlığını koruma amacını da omuzlamak demektir. Değerli veliler, evlatlarınızın bugünkü başarılarına tanıklık etmek sizler için ne kadar gurur verici, tahmin edebiliyorum. Onları bugüne kadar desteklediğiniz gibi bundan sonra da her adımda onların yanlarında olacağınıza şüphem yok. Sevgili hocalarımız; sizlerin katkıları, onların gelecekteki başarılarına en sağlam temel olacak. Sevgili öğrenciler, sizler bu beyaz önlükleri gönül rahatlığıyla giyerken her daim mesleğinizin değerlerini koruyacağınız inancıyla hepinize başarı dolu bir eğitim hayatı diliyorum.” diye konuştu.

COŞKUN: ATATÜRK EN BÜYÜK İLHAM KAYANAKLARIMDAN BİRİSİ”

ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2023-2024 dönem birincisi Derya Çoşkun duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Konuşmasında Coşkun, “Bugün burada, bu önemli mesleğe adım atarken bize yol gösteren en büyük ilham kaynaklarından biri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tıp ve bilim konusundaki öngörüsüdür. Atatürk, ‘Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.’ diyerek hekimlik mesleğine duyduğu güveni ve sağlık alanında bilimsel yaklaşımların önemini bizlere miras bırakmıştır. Bizler de onun ilke ve devrimleri ışığında, mesleğimizi en iyi şekilde icra etme sorumluluğunu taşıyoruz. Bugün burada bu konuşmayı yapmak benim için gurur kaynağıdır. Bana kendimi hiçbir zaman yalnız hissettirmeyip her daim yanımda olan aileme, değerli hocalarıma çok teşekkür ederim.” dedi. Konuşmaların ardından ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesinin birinci sınıf öğrencilerine Dekan Prof. Dr. Mehmet Akın, protokol üyeleri ve akademisyenler tarafından beyaz önlükleri giydirildi. Törenin ardından akademisyenler ve beyaz önlük giyen öğrenciler, aile fotoğrafı çektirdiler. Törenin sona ermesiyle ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Diş Hekimliği Fakültesini ziyaret ederek öğrencileri ve akademisyenleri tebrik etti.