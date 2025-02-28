Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), üniversite-sektör iş birlikleri kapsamında sektör temsilcileri ile öğrencileri buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda ALKÜ ev sahipliğinde Alanya Üniversitesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) iş birliğinde “Kariyer Zirvesi VIII. İstihdam Fuarı” düzenlendi. ALKÜ Kestel Yerleşkesindeki Yaşam Merkezi’nde düzenlenen fuara ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, ALTSO Başkanı Eray Erdem, ALTİD Başkanı Burhan Sili, Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman, fakülte dekanları, MYO müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve 100’e yakın özellikle turizm sektöründeki firmalar katıldı.



PROF. DR. MEHMET KILIÇ: “CESUR HAYALLERE SAHİP OLUN”

ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç konuşmasında ALKÜ için Kariyer Zirvesi ve İstihdam Fuarı’nın büyük bir öneme sahip olduğunun altını çizdi. Turizm, sağlık, spor başta olmak üzere ALKÜ’nün bölgesine büyük katkılar sunduğunu dile getirdi. Her yıl düzenlenen fuarla birlikte özellikle turizm sektörüne büyük katkılar sunulduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kılıç, “Bugün burada dolaştıkça belki ufukları açılacak. Size bugün ilham veren birtakım gelişmeler sağlanacak. Belki cesur hayaller kurmanıza sebebiyet verecek bugünkü yapılan görüşmelerin ilerleyen zamanlarda da iş hayatınıza büyük katkısı olacak. Bu fuar sayesinde öğrencilerimiz kendilerine uygun hayallerini gerçekleştirmek için ne yapmaları gerektiğini belirleyerek kendilerine bir kariyer haritası çizebilir. Günün sonunda gençlere şunu söylemek istiyorum. İnşallah cesur hayallere sahip olursunuz. Fuarda emeği geçen kurumlarımıza ve katılımcı firmalarımıza teşekkür ederim.” dedi.



ALTSO BAŞKANI ERDEM: “GENÇLER İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT”

Programda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, fuarın Alanya bölgesine hayırlı olmasını diledi. Fuarlar vesilesi ile genç yeteneklerin sektörlerle buluşmasının büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Başkan Eray Erdem, “Özellikle turizm ve hizmet sektörlerinde öğrencilik döneminde iş hayatına giren bireyler, meslek hayatlarında çok daha başarılı oluyorlar. Daha sonra bu öğrencimiz doğru bir aidiyet duygusuyla bağlanınca da başarı, kaçırılmaz bir hâl alır. Bu fuarımız da kendine güvenen, sektör içinde yer almak isteyen öğrencilerimiz için güzel bir fırsat. Ben bu vesileyle tekrar bu fuarı organize eden üniversitemize, bütün akademik kadroya, buraya katılım sağlayan tüm işletmemize çok çok teşekkür ediyorum.” dedi.



BAŞKAN SİLİ: “İŞ BİRLİKLERİMİZ GELİŞECEK”

Kamu-özel sektör iş birliklerinin önemine vurgu yapan ALTİD Başkanı Burhan Sili, ALKÜ’de düzenlenen fuarın Alanya bölgesi için çok değerli olduğunu söyledi. Fuar sayesinde nitelikli personel ihtiyacının da bir kısmının sağlandığını söyleyen Başkan Sili, “Bu anlamda bu iş birliğinin gelişerek devamı sürecinde biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Alanya bölgesi turizm ekonomisine bağlı bir bölge olması hasebiyle burada bulunan herkes bizim bir üyemiz. Mesleğini geliştirmek isteyen, akademik eğitim alan gençlerimiz hem çalışacaklar hem de yönetici olma yolunda bilgilerini, görgülerini pekiştirecekler. Bu anlamda fuarın hepimize, Alanya'mıza, turizm sektörüne hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.



MÜDÜR HARMAN: “FUARLAR KALİFİYE ELEMANLARLARI BULUŞTURUYOR”

Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman ise konuşmasında kamu-sektör buluşmalarında kalifiye eleman sorununun en aza indirgendiğini belirtti. Bu fuarların özellikle bu açıdan çok başarılı olduğunu söyleyen Müdür Harman, “Üniversitelerimizde düzenlenen fuarlar sayesinde sektör temsilcileri binlerce gencimizle tanışıyor. Turizm sektöründe işverenlerimiz ücret artırım yaptığında personel sorunlarının önüne de geçeceğine inanıyoruz. Fuara katılan öğrencilerimize hayatları boyunca başarılar diliyor, fuarın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



ÖĞRENCİLER VE SEKTÖR TEMSİLCİLERİ MEMNUNİYETLERİNİ ANLATTI

Konuşmaların ardından ALTSO Başkanı Eray Erdem’e, ALTİD Başkanı Burhan Sili’ye ve Alanya İŞKUR Müdürü Selami Harman’a desteklerinden dolayı teşekkür belgesi takdim edildi. Programın devamında Lonicera Otel, Ela Excellence Resort Belek Otel ve TUİ Hotels’e ALKÜ ile yaptıkları protokoller kapsamında teşekkür belgesi verildi. Fuarda tüm katılımcı işletmelere teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra heyet, fuar alanını gezerek öğrencilerle ve işletme temsilcileriyle görüşerek fuar hakkında bilgi alışverişinde bulundular. Öğrenciler ve firmalar, fuarın çok faydalı olduğunu dile getirerek yapılan görüşmelerin her iki taraf için de çok önemli olduğunun altını çizdiler.



KONFERANSLAR DÜZENLENDİ

Fuar kapsamında öğrenciler için bilgilendirme ve tecrübe eğitimleri düzenlendi. ALKÜ İkdisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda İş ve Meslek Danışmanı Sebahattin Kayaalp tarafından "İş Arama Becerileri Eğitimi" anlatıldı. Alev Alatlı Konferans Salonu’nda düzenlenen "Turizm İşletmelerine Yönelik Tripadvisor'da Dijital Pazarlama Stratejileri Eğitimi"nde de LLC Ajans Başkanı Mehmet Lüleci tecrübe ve bilgilerini öğrencilere aktardı. Etkinlikler teşekkür belgesi ve toplu hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

