Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) görev yapan bilim insanları yaptıkları çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanlarda yaptıkları başarılarla ödüller almaya devam ediyor. ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Farmakoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur, Türk Farmakoloji Derneği tarafından her yıl farmakoloji alanında yürüttükleri yenilikçi çalışmalarla dikkat çeken genç farmakologlara verilen “Prof. Dr. R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü”ne layık görüldü. Samur, ödülünü Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alper B. İskit'in elinden aldı. 33. Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu, Antalya Kemer’de gerçekleştirildi. Toplantıda 6 konuşmacı bilimsel çalışmalarını sundu. Sempozyumun ödül töreni “Türk Farmakoloji Derneği Prof. Dr. Alaeddin Akcasu Farmakoloji Eğitiminde Kuşaklararası Bilimsel Etkileşme Sempozyumu”nda gerçekleştirildi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: BU BAŞARI, BİLİMSEL ÜRETKENLİĞİN GÖSTERGESİDİR

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Türk Farmakoloji Derneği tarafından verilen “Prof. Dr. R. Kazım Türker Genç Farmakolog Teşvik Ödülü”ne layık görülen Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur’u tebrik ederek “Genç akademisyenlerin bilim dünyasına katkıları büyük önem taşımaktadır. Dr. Samur’un elde ettiği bu başarı, ALKÜ’nün bilimsel üretkenliğinin bir göstergesi olmakla birlikte üniversitemizin akademik vizyonuna da güç katıyor. Bilimin ışığında ilerleyen akademisyenlerimizin yanında olmaya, onların emeklerini desteklemeye ve başarılarını hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz.” dedi.

ÇALIŞMALARINA DEVAM EDECEK

Dernek tarafından verilen ödül; bağımsız, yüksek motivasyonlu bilim insanı yetişmesine katkı yapmak ve bilim ile sanayi iş birliğini güçlendirmek amacıyla veriliyor. Dr. Öğr. Üyesi Dilara Nemutlu Samur, “Vortioksetinin Parkinson Hastalığı Sıçan Modelinde ve Enteroglial Hücre Hattında Rotenon Kaynaklı Enterik Nöroinflamasyon Üzerinde TLR2/S100B/RAGE Ekseni Aracılı Yararlı Etkilerinin İncelenmesi” çalışması ile ödüle layık görüldü. Samur çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğini belirterek ödülü almada emeği geçen başta ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ve hocalarına teşekkür etti.