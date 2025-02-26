Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), öğrencilerinin geleceklerine yönelik iş birlikleri ve projeler gerçekleştirirken bir yandan da sosyal projeler yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Kayseri’de ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ın katılımıyla ALKÜ Öğrenci Toplulukları Zirvesi’nin ilk etabı yapılmıştı. İkinci etap, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu’nun önderliğinde öğrenci topluluklarının başkanlarının katılımıyla Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde yapıldı. Yapılan zirvede öğrencilerin geleceklerine yönelik planları ve projeleri ele alındı. Program kapsamında Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, öğrenci topluluk başkanları ile bir araya gelerek öğrencilerin talep ve önerilerini dinledi. Zirvenin ardından öğrenciler kayak merkezinde doyasıya eğlenirken bol bol hatıra fotoğrafı çektiler. Öğrenciler zirveye ilişkin yaptıkları açıklamada kendilerine büyük bir moral ve motivasyon olduğunu, yeni dönemde ALKÜ’nün gelişmesi ve gelecek kuşaklara iyi örnek olması için güzel projelere imza atacaklarını belirttiler. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu da öğrencilerin çalışmalarını tebrik ederken gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Zirve, hatıra fotoğrafları çekimi ile sona erdi.

Kaynak: Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / BÜLTEN