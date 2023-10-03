ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencilerine ilk dersi veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "İlk yardıma başlamadan önce yapılacak ilk iş kendi güvenliğimizi ve çevremizi güvenliğe almak olmalıdır. İlk yardım çok önemli bir durumdur ve yapılacak doğru müdahalelerle ölüm oranlarının büyük oranda düştüğünü de görüyoruz. İlk 5-10 dakikada yapılan müdahalelerle de ölüm oranlarının önemli oranda önüne geçiliyor" dedi.



ALKÜ 2023-2023 akademik yılı ile birlikte 60+ Tazelenme Üniversitesinin de ikinci yılı ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi 2023-2024 Akademik yılı açılış töreni ile başlamış oldu. ALKÜ’de hayat boyu öğrenme görüşüyle eğitim projesi arasında yer alan 60+ Tazelenme Üniversitesinin ilk dersi ALKÜ Eğitim Fakültesi, Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu'nda başladı.

Yoğun ilgi ve heyecanla başlayan programda konuşan Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, "Türkiye’nin en genç ve dinamik üniversiteleri arasında bulunan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitemiz, bugün bilim dünyasına ve bölgesine sağladığı katkılarla her geçen gün yükselmeye devam ediyor. “Hayat Boyu Öğrenme” görüşüyle projelerine devam eden üniversitemizde, bugün de ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi eğitimlerinin yeni dönemine başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Yeni dönem, hayatta öğrenmenin yaşı olmadığını dünyaya gösteren değerli öğrencilerimiz başta olmak üzere, kıymetli hocalarımıza ve ALKÜ Ailesine hayırlı olsun” dedi.



İlk yardımın önemi

Uzmanlık alanının acil tıp doktoru olduğunu hatırlatarak ilk dersi vermeye başlayan Türkdoğan, "Ortak çağrı sistemi 112 Acil Çağrı Merkezine tüm durumlarda ihbar yapılıyor. İlk yardıma başlamadan önce yapılacak ilk iş kendi güvenliğimizi ve çevremizi güvenliğe almak olmalıdır. İlk yardım çok önemli bir durumdur ve yapılacak doğru müdahalelerle ölüm oranlarının büyük oranda düştüğünü de görüyoruz. İlk 5-10 dakikada yapılan müdahalelerle de ölüm oranlarının önemli oranda önüne geçiliyor. Eğitim alınmadan yapılan ilk yardım müdahaleleri aynı zamanda geri dönüşü olmayan sakatlıklara veya ölümlere neden olabiliyor. Bu yüzden ilk yardım eğitim çok önemli. İnsanın hayatına dokunmak çok farklı ve özel bir duygudur. İşte bu yüzden hepimizin ilk yardım konusunda iyi eğitim almamız gerekiyor” ifadelerine yer verdi.



"Projelerle eğitim sürecek"

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant ise yeni dönemle birlikte toplamda 85 öğrenci ile ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesinde derslerin başladığını söyledi.

Proje hakkında bilgi veren Doç. Dr. Nalbant, yaş almış bireylerin kendileri ve toplum için büyük bir önem taşıdığını belirterek, yeni dönemde de geniş çaplı çalışmaların ve projelerin devam edeceğinin altını çizdi. Projeye destek veren öğretim elemanlarına da seslenen Nalbant, “Sizlerin desteği ve katkısı ile projenin devamlılığını sağlamak, daha ileriye gitmek ve en iyisini yapmak üzere yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hep bizimle kalın istiyoruz. Tazelenme üniversitesinin sevgili öğrencileri, büyüklerimiz ve değerli aileleri, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı açılış törenimize katılımınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerimizin akademik yılının sağlıklı, başarılı, mutlu, huzurlu ve verimli geçmesini temenni ediyor yeni öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.



44 öğrencisi var

Konuşmaların ardından Rektör Türkdoğan tarafından ALKÜ 60+Tazelenme Üniversitesine destek veren ALKÜ öğretim elemanlarına teşekkür belgesi takdim edildi. Bu yıl eğitiminde ikinci yılına başlayan ALKÜ 60+Tazelenmen Üniversitesine 28 kadın, 16 erkek olmak üzere toplamda 44 öğrenci kayıt yaptırdı. Geçtiğimiz yıl eden 32 kadın 9 erkek olmak üzere toplamda 41 öğrenci ise ikinci sınıfa geçerek eğitimlerini sürdürecek. ALKÜ 60+ Tazelenme Üniversitesi yeni dönemine 1. ve 2. Sınıf olmak üzere toplamda 85 öğrenci ile devam edecek. Program, öğrenciler tarafından Rektör Türkdoğan’a çiçek takdimi ile sona erdi.

Programa; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Fakülte Dekanları, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler, Proje Koordinatörü Doç. Dr. Özgür Nalbant, projeye destek veren ALKÜ öğretim elemanları ve 60+ Tazelenme Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrenciler katıldı.