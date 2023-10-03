Sosyal Belediyecilik ve her sorununun eğitimle aşılacağı anlayışıyla toplumun her kesimine hitap eden projeler üretip hayata geçiren Alanya Belediyesi, toplumun bir parçası olan engelli bireyleri sosyal hayata kazandıracak çalışmalarına da devam ediyor. Alanya Belediyesi, engelli bireyler için sağlık, spor, ulaşım, kültür alanlarında olduğu gibi eğitim alanında da destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bu yıl da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) için engelli bireylere Matematik ve Türkçe kursu verilmeye başlandı. Her hafta her iki dersten de kurs alacak engelli bireyler hem konu anlatımı hem de soru çözümlerinden oluşan derslerle sınav süresine kadar Engelli Koordinasyon Merkezi'nde eksik konularını da tamamlamış olacak.

BAŞKAN YÜCEL: “HER ALANDA FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SAĞLIYORUZ”

Engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırma noktasında projeler gerçekleştirildiğini, onların ihtiyaç duydukları her alanda hizmet vermeye devam edeceklerini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak okullar, etüt merkezleri, kreşler, kütüphaneler, yurtlar yaptırıyoruz. Eğitim toplumumuzu ileri seviyelere taşıyacak yegâne araçtır. Bu noktada herkesin aynı koşullarda eğitimini sürdürdüğü bir şehir olma noktasında hızlı adımlarla yol almaktayız. Engelsiz Kent Alanya vizyonumuzu hayata geçirdiğimiz her projeye yansıtıyoruz. Fırsat eşitliği sağlayarak engelli bireylerimizin toplumun bir parçası olmaları ve öyle kalmaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız” dedi. Başkan Yücel, başvuruda bulunmak isteyen vatandaşların 444 82 07 No’lu hattan bilgi alabileceğini söyledi.