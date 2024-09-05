Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik gelişiminin yanında fiziki büyümesini de tüm hızıyla sürdürüyor. Yapım aşaması devam eden 851 bin metrekare toplam alanıyla ALKÜ’nün en büyük yerleşkesi olacak Cikcilli Yerleşkesine ikinci binanın yapımı için imzalar atıldı. Cikcilli Sağlık Kampüsü ortak derslik inşaatının sözleşmesi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile Sayın Prefabrik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sayın arasında imzalandı. ALKÜ Rektörlük makamında atılan imza töreninde Sayın Prefabrik İnşaat A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hamit Özdemir ve Ferhat Durmuş, ALKÜ Yapı İşleri Teknik Daire Başkanı Adem Yavuz Avşar da yer aldı.



SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖĞRENCİLERİNİN DERSLİK BİNASI YAPILACAK

Yapılan sözleşme ile Cikcilli Yerleşkesine Faika Hacıkadiroğlu Merkezi Araştırma Laboratuvarının ardından 14 bin metrekare inşaat alanı ile Cikcilli Sağlık Kampüsü ortak derslik binası ikinci bina olmuş olacak. Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenim göreceği ortak derslik binasında Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri de bina içindeki laboratuvarlardan faydalanacak. Sağlık Kampüsü ortak derslik binası 49 adet laboratuvar, 8 adet amfi derslik, 1 adet seminer/konferans salonu, 3 adet toplantı salonu, 73 adet ofis, 1 adet yemekhane, 1 adet kütüphane, 2 adet kadın-erkek giyinme odalarından oluşacak.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ GELİŞMESİNİ VE BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRÜYOR”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Cikcilli Sağlık Kampüsü ortak derslik inşaatının temel atma töreninin en kısa zamanda yapılacağı müjdesini vererek ALKÜ’nün akademik gelişmelerinin yanından fiziki alanlarda büyümesini hızla sürdürdüğünü belirtti. Alanya ve bölge için Cikcilli Yerleşkesinin önemine değinen Rektör Türkdoğan, “Cikcilli Yerleşkemiz üniversitemizin en önemli yerleşkesinden biri olacak. İçerisinde birçok bina ve sosyal yaşam alanı da yer alacak Cikcilli Yerleşkemizin tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Son olarak Cikcilli Sağlık Kampüsü ortak derslik binası yapımı için Sayın Prefabrik İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Suat Sayın ile sözleşmemizi imzaladık. Yerleşkemizdeki ikinci binamız olacak Cikcilli Sağlık Kampüsü ortak derslik binasının kısa sürede tamamlanmasını sağlayacağız. Yerleşkemizdeki diğer binaların yapılması için de tüm girişimlerimizi sürdürüyoruz. Spor ve sağlık kompleksi olacak yerleşkemizin ikinci binasının da temel atmasını en kısa zamanda yapacağız. Yapılan sözleşmenin ülkemize, Alanya’mıza ve ALKÜ ailesine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.