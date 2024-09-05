Alanya'nın eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Nezihe Soydan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bugün itibarıyla kapılarını kapattı. 77 yıllık geçmişiyle birçok tanınmış siyasetçi ve muhasebecinin yetişmesine ev sahipliği yapan bu köklü kurum, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz'ın talebi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayı ile kayıt işlemlerini durdurdu.

Kapatılan okulda 260 öğrenci, Arıkan Yılmaz Dim Lisesi ve Endüstri Meslek Lisesi'ne yönlendirilirken, 29 öğretmenin başka okullarda görevlendirileceği öğrenildi. Ancak, bu kararın arkasında yatan nedenler, Alanya'da büyük bir tartışma başlattı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın raporuyla belirlenen depreme dayanıksızlık, okulun kapatılmasının gerekçesi olarak öne sürüldü. Nezihe Soydan Lisesi, daha önce bir yangın felaketi yaşamış ve öğrenciler, eğitimlerine başka bir binada devam etmek zorunda kalmıştı.

Taşınabileceği Bina Varken Neden Kapatıldı?

Hasan Çolak Lisesi'nin yanındaki İmam Hatip Lisesi'nin Çıplaklı'ya taşınacak olması nedeniyle bu binanın boşaltılmasına rağmen Nezihe Soydan Lisesi'nin kapatılması, yerel halk arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Alanya'da bazı okulların boş olmasına rağmen mesleki eğitime yönelik bir okulun kapatılması, eğitim politikaları ve yerel ihtiyaçlar açısından ciddi bir sorgulama başlattı.