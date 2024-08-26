Toplantıya, Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Erkan Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Belediye Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal katıldı.

Toplantıda, 1 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilecek KPSS Ön Lisans sınavı ile ilgili önemli konular üzerinde duruldu. Sınav öncesi ve sonrası yapılacak çalışmalar, güvenlik tedbirleri, trafik düzenlemeleri ve ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon sağlandı. Katılımcılar, sınavın sorunsuz geçmesi için gerekli önlemleri alarak kararlar aldılar.

Bu toplantı, sınav sürecinin etkin bir şekilde yönetilmesi ve adayların güvenli bir ortamda sınava girmesi açısından büyük önem taşıyor.