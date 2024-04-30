Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) Turizm Haftası etkinlikleri dolu dolu geçti. Bölgenin turizm sektörüne önemli katkılar sunmaya devam eden ALKÜ ALTSO Turizm Meslek Yüksekokulunda Turizm Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. ALTSO Turizm MYO Konferans Salonu’nda düzenlenen, turizm sektörünün önemli ve tecrübeli isimlerinin katıldığı 3 ayrı programa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

SEKTÖRÜN TECRÜBELİ İSİMLERİ DENEYİMLERİNİ AKTARDI

Turizm Haftası Etkinlikleri programlarının ilki, “Otelcilik Sektör Buluşması” ismiyle 25 Nisan Perşembe günü düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Murat Yetkin’in yaptığı programda, Kirman Hotels İnsan Kaynakları Direktörü Memet Nuri Özsoy, Kirman Arycanda Genel Müdürü Sacit Tümkaya, Kirman Leodikya Genel Müdür Yardımcısı Hakan Şekerler, Kirman Arycanda Aşçıbaşı Mustafa Pelit, Kirman Leodikya Yiyecek İçecek Müdürü Hanifi Mavi; tecrübelerini öğrencilerle paylaştılar. Etkinlikler 26 Nisan Cuma günü “Turist Rehberi Kimdir? Neden Önemlidir?” isimli programla devam etti. Moderatörlüğünü Profesyonel Turist Rehberi olan Öğr. Gör. Emrullah Cansu’nun yaptığı programda ise Profesyonel Turist Rehberleri Mehmet Özdemir ile Devrim Özdemir mesleğin zorluklarını ve yapılması gerekenleri sunum eşliğinde anlattılar. Son etkinlik ise Aşçılık Programı öğrencilerine yönelik oldu.



Moderatörlüğünü Öğr. Gör. Necdet Dokur’un yaptığı “Geçmişten Günümüze: Keşkek” isimli programda Halk Bilimci ve Araştırmacı Yazar Gonca Tokuz, keşkek yemeğinin tarihsel sürecini ve Anadolu’daki yörelere göre farklılıklarını ele aldı. Programlara ALKÜ ALTSO Turizm MYO Müdürü Prof. Dr. Özgür Gölge, akademisyen ve öğrenciler katıldı. Programlar sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri verilirken programlar hatıra fotoğraflarıyla sona erdi.