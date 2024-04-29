Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) öğrencilere yönelik bilgilendirme programları tüm hızıyla devam ediyor. ALKÜ Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve asistan hekimler tarafından asistanların görev süreçlerinde karşılaştığı zorluklar ve bilinmesi gerekenlerle ilgili “ALKÜ Asistan Sempozyumu” düzenlendi. 27-28 Nisan tarihlerinde ALKÜ Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan sempozyuma ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı, ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri ve asistanlar katıldı.

PROF. DR. BAYRAMOĞLU: “TIP ALANINDA ÇALIŞMAK ÇOK CİDDİ SORUMLUKLARI DA YÜKLÜYOR”

ALKÜ Asistan Sempozyumu’nun tıp asistanlarının yetişmesine önemli katkılar sunacağını söyleyen ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, buradaki öğrenilecek bilgilerin meslek hayatı boyunca her zaman gerekli olduğunun altını çizdi. Tıp alanında çalışmanın psikolojik ve fizyolojik olarak oldukça yorucu olduğuna değinen Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, “Tıp alanında çalışmak çok ciddi sorumlukları da yüklüyor. Burada öğrenilecek bilgiler gelecekte başarılı olmakta büyük fayda sağlayacaktır. Değerli tıp akademisyenlerimizin tecrübelerinin sizlere aktarılmasıyla bu bilgilere sahip olmak hepimiz için çok kıymetli olacak. Meslek hayatınızda başarılı ve mutlu bir ömür geçirmenizi diliyorum.” dedi. Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı ise üniversite için bu tür etkinliklerin değerli olduğunun altını çizerek herkesin üzerine düşeni fazlasıyla yapması gerektiğini belirtti.



UZMAN AKADEMİSYENLER TECRÜBELERİNİ AKTARDILAR

Sempozyumun açış konuşmalarının ardından ALKÜ Tıp Fakültesi akademisyenleri tarafından asistanlık görevi ve uzman hekimlik alanlarında yapılması gerekenler detaylarıyla anlatıldı. “Uzmanlık Eğitimi” konusunda Prof. Dr. Arife Uslu Gökceoğlu, Öğr. Gör. Dr. Ali Seydi Alpay, Prof. Dr. Selime Çelik Erden; sunumlar eşliğinde bilgi verdiler. Sempozyumun “Tez Yazımına Hazırlık” adlı ikinci oturumu Doç. Dr. Yalçın Günal, Prof. Dr. Özkan Yetkin ve Dr. Öğr. Üyesi İsmail Erkan Aydın tarafından anlatıldı. Sempozyumun “Makale” isimli üçüncü oturumunda ise Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, Büşra Tatoğlu, Dr. Mustafa Burak Bülbül ve Dr. Durmuş Ali Erşahin sunumlar gerçekleştirdi. Sempozyumun ikinci gününde de bilgilendirme sunumları yapıldı. Sempozyum sonunda Sempozyum Başkanı Prof. Dr. Nalan Kozacı’ya teşekkür belgesi takdim edilirken katılımcılara ise sertifikaları verildi. Sempozyum, hatıra fotoğrafı ile sona erdi.