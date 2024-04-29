Alanya’da Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde geçtiğimiz aylarda öğrencileri okumaya ve yazmaya teşvik etmek, yazma becerilerini geliştirmek, özgüvenlerini güçlendirmek ve dilimizin zenginliklerini tanıtmak amacıyla önemli bir adım atılmış ve “Alanya Basınında Dilimizin Zenginlikleri Projesi” hayata geçirilmişti. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer’in başkanlığında, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ve Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferit Kesen’in katılımlarıyla işbirliği protokolü imzalanmıştı. Proje çerçevesinde 2024 yılının mart ayı teması ilk ve ortaokul öğrencileri için “Dede Korkut Okumaları”, lise öğrencileri için ise “Dîvânu Lugâti't-Türk Okumaları” oldu. Alanya’da ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okullarda öğrenciler “Dede Korkut Okumaları” ve “Dîvânu Lugâti't-Türk Okumaları” temalı kare bulmacalar hazırladı. Seçici kural tarafından yapılan inceleme sonucu Alanya Özel Hamdullah Emin Paşa Anadolu Lisesi’nden Elif Selvet Alan, Atatürk Ortaokulu’ndan Erva Şahiner, Dr. Şahin Birsel Biçer İlkokulu’ndan Güney Bilgin, Hayate Hanım İlkokulu’ndan Ravi Renda, Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu’ndan Tunahan Gürses, Okurcalar Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu’ndan Yoldaş Güven, Rıfat Azakoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Yeter Çakar, Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi’nden Ela Gül ve Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’ndan Eren Doruk Akış’a ait eserler yayınlanmaya değer bulundu.

Editör: Can KISA