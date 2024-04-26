Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), akademik eğitimlerin yanında belirli günler ve haftalar kapsamında yapılan etkinliklerle de öğrencilere hitap etmeye devam ediyor. 25-29 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen etkinliklerde ALKÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesinin en sadık kullanıcılarına özel bir jest yapıldı. 60. Kütüphane Haftası kapsamında kütüphaneden en fazla faydalanan beş öğrenciye ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Ocakdan ile Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Şube Müdürü Özlem Aslan tarafında hediye takdim edildi. Eğitim Fakültesinden İrem Can, Turizm Fakültesinden Zehra Ergin, Mühendislik Fakültesinden Habibe Tanrıtanır ve Tıp Fakültesinden Kenan Işık; özel ödüllerin sahipleri arasında yer aldı. Ödül töreni, öğrenciler arasında kütüphane kullanımının önemini vurgulamak ve kullanıcıları teşvik etmek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ALKÜ’DE KÜTÜPHANE KULLANIMI HEDİYELERLE TAÇLANDIRILIYOR

Program kapsamında öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından bir konuşma gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Akın, “Öğrencilerimiz ve personelimizin kütüphane kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik etmek amacıyla böyle bir uygulamayı gerçekleştirmek bizleri mutlu ediyor. ALKÜ olarak öğrencilerin bilgiye erişimini ve akademik başarılarını desteklemek adına kütüphane olanaklarını sürekli olarak geliştiriyoruz ve bu tür etkinliklerle öğrencilerin kütüphane hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlıyoruz. ALKÜ, gelecek yıllarda da benzer etkinliklerle öğrencilerin kütüphane kaynaklarından en üst seviyede yararlanmalarını sağlayacak adımlar atacak.” şeklinde konuştu.