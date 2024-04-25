Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Uygulama Anaokulu tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, ALKÜ Uygulama Anaokulunda eğitim gören çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’ı makamında ziyaret etti. Rektör Türkdoğan, ALKÜ Uygulama Anaokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Didem Türkoğlu, ALKÜ Uygulama Anaokulu İktisadi İşletme Müdürü Gürol Kaya, Uzman Öğretici Cansu Uygun ile birlikte makamına gelen çocukların bayramlarını kutlayarak makamını devretti.



ALANYALI ÇOCUKLARA REKTÖRDEN MÜJDE!

Rektör Türkdoğan, ALKÜ’lü miniklerle neşeli sohbetin ardından Alanyalı çocuklara müjdeli haberler verdi. Rektör Türkdoğan konuşmasında, “Fikirleri, tutkuları ve cesaretleriyle kendilerine hayran bırakan minik çocuklarımız; dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramı coşkuyla kutladılar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ALKÜ Uygulama Anaokulumuzda eğitim görüp Rektörlük koltuğuna oturan minik yavrumuzun fikirleri, geleceğe umutla bakmamıza vesile oldu. Ülkemiz ve dünyadaki tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın daha donanımlı yetişmeleri için erken yaşta yeteneklerini keşfedip onlara eşsiz bir eğitim ve deneyim fırsatı sunan ‘Çocuk Üniversitesi’nin çalışmalarına başladığımızı bu anlamlı günde heyecanla müjdeliyorum.” dedi.