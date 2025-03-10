Syedra Antik Kenti kazı çalışmasını sürdüren, Kibyra Antik Kenti’ndeki çalışmalara destek veren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ); bölgenin tarihine ışık tutan çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanlığının izniyle, Selinus Antik Kenti ve çevresinde kapsamlı bir arkeolojik yüzey araştırması başlatılıyor. Çalışmalar, ALKÜ Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Turizm Rehberliği Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. Tuna Akçay’ın başkanlığında yürütülecek.



ANADOLU YERLİ HALKLARI, HELENİSTİK, ROMA, BİZANS VE SELÇUKLU DÖNEMLERİ ORTAYA ÇIKARILACAK

50’den fazla uzman akademisyenin katılımıyla gerçekleşecek olan araştırma projesi, üç yıl boyunca devam edecek ve yaklaşık 40 kilometrekarelik bir alanı kapsayacak. Çalışmalar kapsamında arkeolojik yüzey taramaları, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), destekli haritalama ve dijital belgeleme teknikleri kullanılarak bölgedeki kültür varlıkları tespit edilerek kayıt altına alınacak. Selinus Antik Kenti'nin tarihi dokusu, Helenistik, Roma, Bizans ve Selçuklu dönemlerini kapsayacak şekilde değerlendirilecek. Alan araştırmaları sırasında kentteki antik yapılar, epigrafik veriler, mimari kalıntılar ve arkeolojik objeler detaylı şekilde incelenerek bölgedeki su yolları, mezar yapıları, ticaret yolları ve askeri savunma unsurlarına dair yeni bulguların elde edilmesi bekleniyor.



REKTÖR TÜRKDOĞAN: “ALKÜ OLARAK TARİHE IŞIK TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Syedra Antik Kenti’nde kazı çalışmalarının devam ettiğini hatırlatarak Selinus Antik Kenti için arkeolojik yüzey araştırması izninin çıkmasının büyük bir heyecan uyandırdığını söyledi. Selinus Antik Kenti’nde yapılacak çalışmalarla bölge tarihine ışık tutulacağını ifade eden Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak bilime ve tarihe ışık tutmaya devam edeceğiz. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve bakanlık yetkililerimize bizlere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederim. Çalışmalara başlayacak ekibimize başarılar diliyorum.” dedi.



SON TEKNOLOJİK TEKNİKLER KULLANILACAK

Teknolojik gelişmelerin de aktif olarak kullanılacağı proje kapsamında bilgi veren Doç. Dr. Tuna Akçay, “Projede; ana bilim dalı olarak ALKÜ bünyesinde kurmaya çalıştığımız Dijital Arkeoloji’nin imkânlarından faydalanacağız. İnsansız hava aracı destekli haritalama, 3D modelleme, lidar ve lazer tarama ve jeofizik yöntemler gibi yenilikçi teknikler uygulanarak alanın arkeoloji, tarih ve turizm açısından önemi ortaya konulacak. Aynı zamanda alanda sanal bir evren kurarak oyunlaştırma-belgeleme yöntemleri de projelendirilecektir. Ekibimiz birçok ana bilim dalından ve hocalarımızdan oluşmaktadır. Her konunun uzmanı ekibimizde yer almaktadır. Ekibimizde Türkiye’nin en önemli Selçuklu uzmanları da yer alacak ve aynı zamanda Syedra Antik Kenti ekibi de projemize destek verecektir. Kendilerine vermiş oldukları destekler nedeniyle gönülden teşekkürlerimi iletiyorum. Çalışmaların tamamlanmasının ardından elde edilen veriler raporlanarak bilimsel yayınlar ile paylaşılacak ve bölgenin korunmasına yönelik öneriler sunulacak. Aynı zamanda bu verilerle birlikte bölgeye dokunacak projeler ve fırsatlar yaratılacak. Bu önemli gelişme sayesinde Gazipaşa ve çevresindeki arkeolojik mirasın korunması ve turizme kazandırılması için önemli bir adım atılmış olacak. Akademisyenler tarafından yürütülen titiz çalışmalarla bölgenin kültürel ve tarihî potansiyeli kontrollü bir şekilde ortaya çıkarılacak. Bunun yanında sürdürülebilir turizm ve arkeoloji anlayışıyla değerlendirilecek. Selinus Antik Kenti ve çevresinde yapılacak bu arkeolojik çalışmalar, bölgenin tarihsel değerinin anlaşılmasına katkı sağlarken Gazipaşa’nın kontrollü bir şekilde tematik açıdan kültürel turizm bakımından daha fazla ön plana çıkmasını da destekleyecek. Gerekli izinlerin çıkmasında ve çalışmanın her aşamasında bizlere destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanlığına ve Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a teşekkür ederim.” dedi.