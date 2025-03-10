Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı, Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda Mahmutlar İlkokulu ve Nezahat Abdullah Doğan İlkokulu öğrencilerine yönelik trafik eğitimi gerçekleştirdi. Bu eğitim, öğrencilerin trafik güvenliği konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi.

Toplamda 283 öğrenciye verilen eğitimde; genel trafik kuralları, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzları, bisiklet ve motorlu bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar, emniyet kemeri ve kask kullanmanın önemi, okul servis araçlarındaki hareket tarzları ve yaya geçitlerinde nasıl davranmaları gerektiği konuları ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

Eğitim, öğrencilere hem teorik bilgiler sunarken hem de uygulamalı etkinliklerle pekiştirildi. Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı’nın böyle önemli bir çalışmaya imza atması, geleceğin sürücülerini ve yayalarını güvenli bir şekilde yetiştirme açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.