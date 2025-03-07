Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) akademik çalışmaları ve eğitim faaliyetlerinin yanında ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile güçlü iş birliklerini güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Alanya Şubesi arasında personel ile öğrencilere büyük fayda sağlayacak olan önemli konu başlıklarında iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan ile MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara arasında Rektörlük Senato Salonunda gerçekleştirildi. Karşılıklı imzaların atıldığı protokol törenine ALKÜ Rektör Yardımcılarından Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Prof. Dr. Oğuz Karahan, MÜSİAD Alanya Şube Başkan Yardımcısı Hasan Ahlatcı, Genç MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Tunahan Karapulat, Genç MÜSİAD Alanya Şube Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Çağlar katıldı. İki kurum arasında gerçekleşen iş birliği protokolü mesleki ve teknik eğitim, staj, proje çalışmaları, danışmanlık hizmetleri, AR-GE, seminerler, konferanslar, fuar, zirve gibi konuları kapsıyor.

“GÜÇLÜ BİR İŞ BİRLİĞİNE İMZA ATTIK”

Çok değerli bir protokole imza attıklarını ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “ALKÜ olarak eğitim, bilim ve sanayi dünyası arasındaki köprüleri daha da güçlendiren, öğrencilerimize ve akademisyenlerimize önemli fırsatlar sunacak bir iş birliği protokolüne imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. MÜSİAD Alanya Şubesi ile gerçekleştirdiğimiz bu protokol, kapsamında mesleki ve teknik eğitimden staj olanaklarına, ortak proje çalışmalarından danışmanlık hizmetlerine, AR-GE faaliyetlerinden seminer, konferans ve zirvelere kadar geniş bir yelpazede ortak çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bizler, üniversite olarak teorik bilginin sahaya yansımasının ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu noktada MÜSİAD Alanya Şubesi ile oluşturduğumuz güçlü birliktelik, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine büyük katkılar sağlayacak, akademik çalışmalarımızı sanayi ve iş dünyası ile entegre etme noktasında bizlere önemli bir alan açacaktır. Bu anlamlı iş birliği için MÜSİAD Alanya Şubesi’ne ve değerli Başkanımız Celil Kara'ya teşekkür ediyorum. Protokolümüzün hem öğrencilerimize hem de Alanya’mıza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.





“AKADEMİ İLE BAĞLARIMIZI GÜÇLENDİRECEĞİZ”

“İş birliği protokolünün sanayi, iş dünyası ve akademik camia arasındaki güçlü bağları daha da pekiştirecek, üniversite-sanayi iş birliğinin somut bir göstergesi olacaktır.” diyen MÜSİAD Alanya Şube Başkanı Celil Kara, “MÜSİAD olarak bizler, ülkemizin ekonomik ve teknolojik gelişimine katkı sunmanın yanı sıra, gençlerimizin mesleki gelişimlerine destek olmayı da en önemli görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Bugün burada attığımız imzalar, öğrencilerimizin reel sektörle daha yakın temas kurmasını sağlayacak, onları geleceğe daha donanımlı bireyler olarak hazırlayacaktır. ALKÜ ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin büyük faydalar sağlayacağına inanıyoruz. Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan’a, değerli Rektör Yardımcılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.