Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öğrencileri, Türkiye'de artan kadın cinayetlerine karşı tepkilerini göstermek amacıyla anlamlı bir protesto düzenledi. Atatürk Anıtı önünde toplanan genç grup, çoğunluğunu kız öğrencilerin oluşturduğu kalabalık, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve şiddete karşı seslerini yükseltti.

Ellerinde pankartlarla bir araya gelen öğrenciler, şiddet mağduru kadınları anarak bu konuda farkındalık yaratmayı amaçladılar. Eyleme, öğrencilerin yanı sıra Alanya halkından birçok yetişkin de katılarak gençlere destek verdi. Taşınan pankartlarda yer alan mesajlar dikkat çekti. "Neyse ki eşitlik istiyoruz, ya intikam isteseydik?" yazılı pankart, eylemin en dikkat çeken ifadelerinden biri oldu ve sadece kadınlara yönelik şiddeti değil, aynı zamanda adalet sistemine duyulan tepkiyi de gözler önüne serdi.

Protestoya katılan öğrenciler, kadın cinayetlerine karşı hukukun daha sert tedbirler alması gerektiğini belirterek, birçok kadının adalet arayışında yalnız bırakıldığını ifade ettiler. Ayrıca, toplumun her kesiminden bireylerin bu konuda duyarlı olması gerektiğinin altını çizerek, kadın cinayetlerinin bir insanlık suçu olduğuna vurgu yaptılar.