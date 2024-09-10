Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Erasmus Koordinatörlüğü başarılarını artırarak çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce KA-171 ve KA-131 projelerinde bütçe ülke artışı başarısına imza atan ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü bu kez de Erasmus Doktora Hareketliği Projesi kapsamında üniversitede bir ilki gerçekleştirdi. ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı doktora öğrencilerinden Dr. Müftah Pınar ve Dr. Lara Cansın Bayram bu proje kapsamında Bulgaristan’da eğitim alan ilk öğrenciler olmayı başardılar.

REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. BAYRAMOĞLU’NDAN TEBRİK

Eğitim sonrası ALKÜ Tıp Fakültesindeki öğrenimlerine devam etmek için yurda dönen doktora öğrencileri Dr. Müftah Pınar ve Dr. Lara Cansın Bayram, Rektör Yardımcısı ve aynı zamanda ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu ile görüştü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bayramoğlu’nun makamında gerçekleşen ziyarette ALKÜ Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan ve Erasmus Koordinatörlüğü Proje ve İkili İşbirlikleri Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Eren İrfanoğlu da yer aldı. Görüşmede doktora öğrencileri Dr. Müftah Pınar ve Dr. Lara Cansın Bayram alınan eğitimler ve yaptıkları çalışmalar hakkında heyete detaylı bilgiler verdiler. Dekan Prof. Dr. Atıf Bayramoğlu, öğrencileri tebrik ederek doktora öğrencilerinin bu hareketlilikte öncü olmalarının diğer öğrencilere de güzel örnek olacağının altını çizdi. Prof. Dr. Bayramoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aslan ve Öğr. Gör. Dr. Eren İrfanoğlu’na verilen destek ve çalışmalardan dolayı teşekkür etti. Ziyaret hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ DOKTORA HAREKETLİLİĞİNDE BAŞARILARA İMZA ATIYOR

ALKÜ Erasmus Koordinatörlüğü, Erasmus Doktora Hareketliliği projesi kapsamında son yıllarda başarılarını artırmaya devam ediyor. Bu alanda Kısa Dönem Doktora Hareketliliği kapsamında 13 öğrenci Türkiye’de farklı üniversitelerde hareketliliğe katılırken Trakya Üniversitesinden de 10 öğrenci ALKÜ’de Erasmus Doktora Hareketliliği projesi kapsamında eğitim aldı. Dr. Müftah Pınar ve Dr. Lara Cansın Bayram, Erasmus Doktora Hareketliliği kapsamında yurt dışında eğitim alan ilk öğrenciler olurken bundan sonraki dönemlerde bu proje kapsamında hareketliliğin artacağı belirtildi.