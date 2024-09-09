Alanya Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinden Seçil Çırak tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı tarafından desteklenmeye değer bulunan “Korakesium’dan Alanya’ya Kültürün İzinde Bilimin Peşinde” isimli proje 2-7 Eylül 2024 tarihileri arasında Alanya’da eğitim gören 27 öğrencinin katılımı ile gerçekleşti. Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Alanya Arkeoloji Müzesi ve Alanya İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün iş birliği ile yürütülen proje 6 gün boyunca devam etti. Öğrencilerin temel bilimlere, evrensel kültürel mirasa, sanata ve doğaya ilgilerini artırmayı, gerçek yaşam problemlerine disiplinler arası bakış açısı geliştirebilmelerini amaçlayan proje; Alanya BİLSEM, Alanya Arkeoloji Müzesi, Alanya Kalesi, Kızılkule ve Gedevet Yaylası’nda yapıldı. Proje kapsamında farklı disiplinlerden hazırlanan 26 etkinlik, kültürel miras ögeleri ile zenginleştirildi. Etkinliklerin öğrencilerin seviyelerine uygun ve uygulamaya yönelik olması amacıyla kültürel gezi, oyunlaştırma, saha çalışmaları gibi pek çok yönteme yer verildi.



ALKÜ’DEN BÜYÜK DESTEK

Korakesium’dan Alanya’ya Kültürün İzinde Bilimin Peşinde projesine proje uzmanları olarak ALKÜ’den Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümünden Doç. Dr. Tuğba Uygun, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı Bölümünden Doç. Dr. Ayşe Yenilmez Türkoğlu, İşletme Bölümünden Doç. Dr. Davut Karaman yer alırken Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Bora Bayram ve Türkçe Öğretmeni Merve Gökgül eğitmen olarak projede öğrencilere büyük katkı sundular. Projenin kapanışı, 6 gün boyunca yapılan etkinlik ürünlerinin Alanya BİLSEM’de sergilenmesiyle yapıldı. Serginin ardından öğrencilere ve destek veren eğitim ve proje uzmanlarına sertifika verildi. Proje, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.