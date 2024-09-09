2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk dönemi bugün ders zilinin çalmasıyla başladı. Kaymakam Ürkmezer yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde Sema- Eray Erdem Ortaokulunu ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.



Ziyarette ilk olarak okul öğretmenleriyle bir araya gelen Kaymakam Ürkmezer okul müdürü Harun Yüksel’den okulun durumu ile ilgili bilgi aldı. Devamında öğretmenlere bir konuşma gerçekleştirerek yeni eğitim- öğretim yılını kutlayan Kaymakam Ürkmezer “Alanya’mızda yeni eğitim-öğretim yılına bugün başlıyoruz. Bizler de okulun ilk ders gününde siz değerli öğretmen ve öğrencilerimizin her zaman olduğu gibi yanınızda olmak istedik. Daha önceki eğitim dönemlerinde olduğu gibi 2024-2025 eğitim öğretim döneminin de sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçmesi için tüm arkadaşlarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu anlamda fiziki olarak okullarımızı yaz döneminde daha iyi hale getirmeye çalıştık. Eğitimde sadece fiziki değil insani unsur çok önemli. Burada da öğretmen kadrosu ön plana çıkıyor. Alanya’mız akademik eğitim anlamında gerek sınav sonuçlarıyla gerek başarılarıyla iyi bir seviyeye sahip. Bu öğretmen ve öğrencilerimizin azmi sayesinde oluyor. Biz sadece akademik anlamda değil, sanatsal, sportif ve kültürel anlamda da öğrencilerimizin başarılı olmasını istiyoruz. Öğrencilerimizi bilimle, sanatla ve kültürle tanıştıracak birçok faaliyetlerde üzerimize düşeni yapacağız. Bunları yaparken STK’larımız Odalarımız, hayırseverlerimiz ve eğitimin tüm paydaşlarıyla birlikte yapacağız. Ne yapıyorsak memleketimizin çocukları için yapıyoruz. 2024-2025 eğitim öğretim yılında da hep birlikte öğrencilerimizi iyi bir insan ve vatana millete hayırlı bireyler olarak yetiştireceğiz. Yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyor, tüm eğitim camiasına görevlerinde başarılar diliyorum”dedi.



Daha sonra sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına eşlik eden Kaymakam Ürkmezer, onlarla sohbet etti. Ziyarette öğrencilere kitap okumayı ve kitap okumayı alışkanlık haline getirmelerini söyleyen Kaymakam Ürkmezer tüm öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Kaymakam Ürkmezer’e ziyaretinde Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, ALTSO Başkan Vekili ve Meclis Başkanı Mehmet Kural eşlik etti.