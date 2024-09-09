Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı için tüm hazırlıklarını tamamladı. Toplam 232 okul, 3 bin 120 derslik, 4 bin 513 öğretmen ve 63 bin 294 öğrenci ile yeni eğitim yılına başlanacak. Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, okulların fiziki koşullarının iyileştirildiğini ve yeni eğitim-öğretim yılına hazır olduklarını belirtti. Veliler, okul aile birlikleri ve yöneticilerin de desteğiyle bu sürecin başarıyla tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, konuya ilişkin şöyle konuştu:

“Alanya’mızda 232 okulumuzda, 3 bin 120 dersliğimizde, 4 bin 513 öğretmenimizle 63 bin 294 öğrencimiz ile yeni bir başlangıç yapmak için hazırız. Okullarımızı fiziki olarak eğitim ve öğretime hazırladık. Velilerimizin, okul aile birliğimizin ve yöneticilerimizin desteğiyle yeni eğitim-öğretim yılına hazırız. Yeni açılacak ve taşınacak okullarımız var. Son derece yoğun bir yaz dönemi geçirdik ve büyük bir oranda okullarımızı hazırladık.

İkili eğitimden kurtaracağımız okullarımız arasında Nimet Alaaddinoğlu İlk ve Ortaokulu bulunuyor. Biraz gecikmeli de olsa, bu okulda Ekim’in ilk haftasında ikili eğitime son vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, doğu bölgesinde Mahmutlar Şükrü Kaptanoğlu Anadolu Lisesi’ni Mahmutlar Anadolu Lisesi’ne, batı bölgesinde ise Okurcalar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ni yeni açılan meslek lisemize taşıyoruz. Berat Hayriye Cömertoğlu Ortaokulu’nu da boşaltılan binaya taşıyoruz.”