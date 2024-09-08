2024-2025 eğitim-öğretim yılı yarın itibariyle başlıyor. TES Antalya 2 No'lu Şube Başkanı Burhan Ulu, yeni eğitim-öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere, velilere ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, önemli açıklamalarda bulundu. Yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcında eğitimin kronikleşmiş sorunlarının devam ettiğini vurgulayan Ulu, bu sorunların hem öğrenciler, hem veliler, hem de öğretmenler açısından büyük sıkıntılar yarattığını belirtti. Geçmiş yıllarda dile getirilen problemlerin çözülmediğini, aksine katlanarak arttığını ifade eden Ulu, bu yılın en önemli sorunlarından birinin okullardaki yardımcı hizmetli eksikliği olduğuna dikkat çekti. Burhan Ulu, önceki yıllarda İŞKUR aracılığıyla okullara geçici personel görevlendirilirken, bu yıl “İş Gücü Uyum Programı” adı altında haftada üç gün çalışacak personel için yetersiz ücret ve sigortasız çalışma koşullarının getirilmesinin, bu pozisyonlar için yeterli sayıda personel bulunamamasına yol açacağını söyledi. Ulu, "Yeni eğitim öğretim yılı başlarken ne yazık ki eğitimin sorunlarının devam ettiği görülmektedir. Bu sorunlar, hem öğrenciler hem veliler hem de öğretmenler boyutundadır. Geçmiş yıllarda eğitimin sorunlarını her zaman dile getirdik. Bütün bunlara rağmen bu sorunların çözülmediğini aksine katlanarak devam ettiği görülmektedir. Bu eğitim öğretim yılının belki de en önemli sorunlarından birisi okullarımızdaki yardımcı hizmetli sorunudur. Geçmiş yıllarda İŞKUR aracılığıyla okullara temizlik ve benzeri hizmetleri yapmak için geçici personel görevlendiriliyordu. Ancak, bu yıl İş Gücü Uyum Programı adı altında yeni bir uygulamaya geçildi. Bu uygulamaya göre haftada üç gün çalışacak olan kişiye günlük 566,00 TL. aylık da 6.700,00-7.000,00 TL. ücret ödenecek olup, ayrıca yatırılan sigorta da emekliliğe sayılmayacaktır. Bu şartlar altında böyle bir işi kim kabul eder? Çalışacak insan bulamayınca okullarımızdaki temizlik ve benzeri işleri nasıl yürütülecektir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin sağlığı dikkate alındığında bu sorunun daha büyük sorunlara neden olacağının herkes tarafından bilinmesini istiyor ve bu konuda tüm yetkilileri göreve davet ediyoruz" dedi.

‘SINIFLARIN KALABALIK OLMASI ÖĞRENCİLERİN BAŞARISINI ETKİLİYOR’

Başkan Ulu, ayrıca bazı okullarda sınıf mevcutlarının aşırı kalabalık olması nedeniyle öğrencilerin başarılarının olumsuz etkilenebileceğini de belirtti. Öğretmen atamalarının zamanında yapılamamasının ve aile birliğinin göz ardı edilmesinin eğitimi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.



Ulu, “Diğer bir husus da bazı okullarımızda sınıfların kalabalık olması nedeniyle öğrencilerimizin başarısını olumsuz etkileyecek durum meydana getirecek olmasıdır. Halen öğretmen atama ve görevlendirme işlemlerinin tamamlanamaması eğitimi olumsuz etkileyeceği bilinen bir gerçektir. Öyle ki öğretmen atamalarında aile birliği bile hiçe sayılmaktadır. Eşlerden biri Alanya’da iken diğer eşin tayini ise İl içinde diğer ilçelere yapılarak aile bütünlüğü hiçe sayılarak dikkate alınmamıştır” diye konuştu.



‘OKULLARIN İHTİYAÇLARI YETERİNCE KARŞILANMIYOR’

Milli Eğitim Bakanlığı'nın, okullarda bağış alınmayacağına dair yaptığı açıklamalara rağmen, okulların ihtiyaçlarının yeterince karşılanmaması sebebiyle velilerden bağış alındığını belirten Ulu, velilere destekleri için teşekkür etti. Günümüz ekonomik şartlarının velilere büyük bir yük getirdiğini söyleyen Ulu, kırtasiye, servis ve okul kıyafetleri gibi giderlerin aileleri zorladığını, bu durumun öğrencilerin eğitimine de yansıyabileceğini ifade etti. Ulu, “Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri okullarda her ne ad altında olursa olsun bağış alınmayacağını ifade etmelerine rağmen okullarımızda velilerden bağış alındığı bir gerçektir. Bunun asıl nedeni ise okullarımızın ihtiyaçlarının bakanlık tarafından yeterince karşılanmamasıdır. Okul idarecilerimiz öğrencilerimize hijyen başta olmak üzere onların eğitimlerine ve bir çok konuda daha fazla katkı sağlamak için bunu yapmaktadır. Bu arada belirtilen hususta katkı sağlayan velilerimize de teşekkür ediyoruz.

Çok iyi biliyoruz ki günümüzün ekonomik şartlarının velilerimize getirdiği yük çok ağırdır. Kırtasiye giderleri, servis ücretleri, okul kıyafetleri geçmiş yıllara göre velilerimizi ekonomik yönden çok zorlamaktadır. Bu olumsuz durumun ister istemez öğrenciye de yansıyacağı bilinen bir gerçektir” ifadelerini kullandı.



‘YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HAYIRLI OLSUN’

Tüm bu olumsuzluklara rağmen, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında öğretmen, öğrenci ve velilerin işbirliği ile çocukların en iyi şekilde yarınlara hazırlanacağına inandıklarını belirten Burhan Ulu, "Yeni eğitim-öğretim yılı ülkemize hayırlı olsun," dedi.