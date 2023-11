Geçtiğimiz günlerde Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici’nin tropikal meyve yetiştirilmemesi gerektiğini savunduğu açıklamasının ardından Kesici’ye Alanya’dan tepkiler gelmişti. Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar da Dr. Kesici’nin açıklamasına cevap niteliğinde bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamanın ardından bir cevap da tekrardan Dr. Kesici’den geldi.

TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici son açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

‘’ÜLKEMİZ ÇOK ŞİDDETLİ KURAKLIK YAŞARKEN!

Tarımda da ayağımızı suyumuza göre uzatmak zorundayız

Çalışmadaki veriler TARIM BAKANLIĞI TAGEM sonuçlarıdır. Kuraklık çeken ülkede 50 çeşit Tropikal ( bol yağış su isteyen) ürün yetiştirmek tehlikelidir. Son yıllarda çok aşırı oranda sondaj kuyularının açılması tehlikeli. Su tek yeraltı kaynağı değildir. Gölde su azalırsa, yeraltında da azalır.

“Tropikal yağış olmayan yerlere tropikal bitkilerin ekilmesi yanlış” .Bu konuda İklim Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu hocamızın da "Tropikal bitki üretimi yasaklansın uyarı ve toplantıları vardır". Çok şiddetli kuraklık yaşamaktayız. Kızmasınlar...

HER YERDE HERŞEYİ YETİŞTİRMEK, SUSUZ; GELECEKSİZ KALMAKTIR…

Göllerimizde, yeraltı sularımızda su seviyeleri çok tehlikeli sınırlarda, son yıl ve günlerde aşırı oranda sondaj kuyusu açılmasına izin vermek, önümüzdeki yıllarda çok şiddetli içme suyu sorunu yaşayacağımızın göstergesidir.

Su her şeydir. Tarımda ayağımızı suyumuza göre uzatmak zorundayız. HER YERDE HER ŞEYİ YETİŞTİRMEK ÇOK BÜYÜK ZARARLARA- KAYIPLARA NEDEN OLMAKTADIR. Tropikal iklim bitkilerinin neredeyse hepsi, bol suyun- yağışın, sıcaklığın olduğu iklim bitkisidir. Bu meyveler için gözden, kulağa, kansere, eklem ağrılarına nerdeyse her şeye iyi geliyor diye tanıtımlar yapılmakta. Oysa bizim kendi meyvelerimiz, ata tohumlarımız da çok besleyici ve şifa kaynağı olup, daha sağlıklı ve ekonomik üretimleri söz konusu.

Su kullanımının , kontrol altına alınamaması ve “bazı yetkililerin suya “popülist bakışı” kuraklığı giderek artırmaktadır.’’

Dr. Kesici’den Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar’ın açıklamasına cevap geldi

Alanya’dan Sn. Rüzgar; “Suyu kontrollü kullanmaktayız...Alanya’nın suyunu bitirmesi hiç söz konusu değil. Yeteri kadar suyumuz var. Önümüzdeki günlerde yağış konusunda da yüzümüz gülecektir." Demekte, sözler çok güzel de gerçek öyle değil ki. Alanya da da kuraklık var. Yarını düşünerek bilimsel ve akılcı üretimler ve su kullanımında Ulusal seferberliğe katkı sunmalıyız.

İklimimize (suyumuza) göre her şeyi düzenlemek zorundayız. İsraftan (su gıda-enerji-insan vd) kaçınmalıyız. Bildiğimiz bize uygun bitki deseni ve bilimsel sulama yöntemleri konusunda tekrardan birlikler ve üreticiler eğitim programlarınca desteklenmeli, su, toprak verimliliği bilimsel yöntemlerle artırılmalıdır. Çok geç olmadan, sözde kalmadan…

Ülkede sulama ve suyun daha verimli kullanılması için birçok çalışma yürütülüyor. Su azlığı bulunan bölgelerde su yoğunluklu ürünleri yetiştirmekten kaçınılmalıdır. Ürün deseni ve sulama yöntemleri konusunda birlikler ve çiftçiler eğitim programlarıyla desteklenirse, tarımsal su verimliliği önemli oranda artırabilir. Yerli tohumlar.

Bu kapsamda ürün desenlerinin belirlenmesi ve arazinin verim kabiliyetiyle yağış ve sulama imkanları da gözetilerek üretim planlaması yapılacak.

Türkiye'de suya göre tarım politikası çerçevesinde stratejik ürünlerde toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ve tarımın ulusal ekonomiye katkılarının artırılabilmesi için yörenin kaynakları göz ardı edilmeden, bilimsel akılla hareket etmek gerekir.

Suya göre tarım politikası çerçevesinde stratejik ürünlerde kuraklığa dayanıklı çeşitlerde çiftçilere tohumluk temin edilecek.

Su kaynakları, "Milli Su Politikası"yla, katılımcı bir modelle yönetilmeye devam edilecek. Ülkenin basınçlı sulama sistemlerine kavuşturulması hedefleniyor. Yapay zeka da dahil her türlü akıllı uygulama ve modern sulama sistemleri yaygınlaştıracak.

Tarım Bakanlığı, iklim değişikliği ve kuraklığın olumsuz etkilerini azaltmak üzere tarımda su kullanımını yeniden düzenliyor. Suya göre üretim planlanması yapılarak, daha az su tüketen bitkiler teşvik edilecek ve su tüketimini azaltan uygulamalar desteklenecek.

Suyumuza göre tarım yapılacak. Bizim şu anda PARADAN DAHA ÇOK SUYA İHTİYACIMIZ VAR. Suyu akılcı ve tasarruflu kullanmak zorundayız..’’

