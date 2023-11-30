How it Works dergisinde yayımlanan bir yazıya göre, insanların yaptığı pek çok işi daha iyi, daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde yapabilen yapay zekânın, yakın gelecekte bazı meslekleri ele geçirme riski taşıdığı söyleniyor. Peki, Yapay zekâ hangi mesleklerin sonunu getirebilir? İşte yapay zekânın yerini alabileceği bazı meslekler…

1. Yazılımcılar ve bilgisayar programcıları gibi çalışanların işlerini kaybedebilir.

2. Yazarlar ve Gazetecilerin

3. Yönetici personelin ve asistanların

4. Öğretmenlerin

5. Tasarımcıların