Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel ve akademik projeleriyle alanına ışık tutarken aynı zamanda bağışçılarının destekleriyle bilim dünyasında etkinliğini artırmaya devam ediyor. Daha önce ALKÜ Tıp Fakültesine bedenlerini kadavra olarak bağışlayan Yusuf Kileci, Recep Ahmet Gökrüklü, Ülkü Gökrüklü ve Hülya Yanık’ın ardından 30 yıldır Alanya’da yaşayan 84 yaşındaki Alman vatandaş Heinz Juergen Knorra da bedenini kadavra olarak bağışladı. Bağışçı Heinz Juergen Knorra bedenini öldükten sonra anatomi eğitiminde kullanılmak üzere vasiyet etti. Vasiyetinin yerine getirilmesi için yasal belgelerin hazırlanmasından sonra ALKÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Yalçın Günal, Prof. Dr. Jale Selli ve Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan’ın eşliğinde karşılıklı olarak imzalar atıldı.



BAĞIŞÇI KNORRA: “BİLİME VE ALANYA’YA HİZMET ETMEK İSTİYORUM”

30 yıl önce Almanya’dan gelerek Alanya’da oturum izni alan bağışçı Heinz Juergen Knorra, büyük bir Alanya sevdalısı olduğunu dile getirdi. Bilime çok önem verdiğini dile getiren bağışçı Knorra, “Bilimi ve Alanya’yı çok seviyorum. Bu yüzden ikisine de çok önemli bir hizmet vermek adına ALKÜ Tıp Fakültesinde bedenimi kadavra olarak bağışlamayı düşündüm ve karar aldım. Böyle bir bağışta bulunduğum için kendimle gurur duyuyorum. Kararımın bilim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

ARSLAN: “BİLİME OLAN BAĞIŞLAR ARTIYOR”

İmzaların atılmasının ardından bağışın önemine dair konuşan Anatomi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seda Arslan, son yıllarda Türkiye genelinde kadavra bağışların arttığına dikkat çekti. Bağışların kamuoyunda görünürlüğünün artmasıyla birlikte bedenini kadavra bağışı olarak düşünenlerin bunu gerçeğe dönüştürmelerinde ilham olduğunu belirten Arslan, “Üniversitemiz Tıp Fakültesi eğitimlerinde kullanılan kadavramızın bulunması öğrencilerimiz ve bilim açısından oldukça önemli. Kadavralar belli bir süre bilime hizmet ettikten sonra definleri gerçekleşiyor. Bunun için bağışların sistematik olarak devam etmesi gerekiyor. ALKÜ olarak son yıllarda Alanya’da yaşayan birçok vatandaşımız bu konuya önem vermeye başladı. Alman Heinz Juergen Knorra bağışçımızla birlikte şu ana kadar olan bağış sayımız 5’e yükselmesi de vatandaşlarımızın bu konuya önem verdiğini ortaya koyuyor. Bağışçımız Heinz Juergen Knorra’ya önemli düşüncesi ve bilime vereceği katkılardan dolayı yürekten teşekkür ediyor, bağışların artmasını temenni ediyoruz.” dedi.