Antalya Bilim Festivali kapılarını ziyaretçilere araladı. Kepez Belediyesi’nin bu yıl 2’ncisini düzenlediği Antalya Bilim Festivali(BİLİMFEST), Dokumapark’ın 50 bin metre karelik etkinlik alanında gerçekleştiriliyor. Sanayi ve teknoloji devlerinin katıldığı, milli gururlarımızın sergilendiği festivalin açılış konuşmalarını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr. Hasan Mandal, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü yaptı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü açılış konuşmasında; “Kepez Belediyesi olarak temel belediyecilik hizmetlerinin yanında bunlarla beraber bir şehir bir medeniyet tasavvuruyla hareket ediyoruz. Temel belediyecilik hizmetlerinin yanında şehre medeni vasıflar kazandıran nice etkinlikleri planlıyor, bir yandan da güzel bir şehir meydana getirmek için çaba sarf ediyoruz. 15 yıllık yolculuğumuz da bir yandan temel belediyecilik hizmetlerine vakit ayırırken, diğer taraftan kültüre, sanata, bilime, teknolojiye ve hayata farklılık kazandıran diğer tutku alanlarıyla, hemşehrilerimizi bir araya getirmeye, ülkemize, şehrimize değer üretme gayret ettik. Antalya BilimFest bu çabamızın bu gayretimizin bir neticesidir. Yeryüzünde bütün medeniyetler bilim ve teknoloji, kültür ve sanat olmak üzere bu iki değer üzerinde toplanmıştır. Cumhuriyet hükümetlerimiz, bakanlıklarımız, eğitim kurumlarımız Türkiye’de bilimsel bilginin gelişmesi, rasyonel düşüncenin zirveye çıkması adına da çok büyük başarılara imza atmıştır. Bugün iftiharla görüyoruz ki; TEKNOFEST gençliği diye tanımlanan bir kuşak var. Bunlar modern dünyanın hangi yöne gittiğini çok iyi takip eden ve geleceğe dönük sağlam hayaller kuran ve bu hayallerinin peşinden koşmaktan büyük mutluluk duyan gençler. Devletimiz bu gençlerimize bakanlığımız ve TÜBİTAK ile güzel bir ufuk çizmeye gayret ediyor. TEKNOFEST gençlerin çok ilgisini çekiyor. Biz gördük ki Antalya’da TEKNOFEST’e gitmek isteyen o kadar çok genç var ki, bizde TEKNOFEST ışığını Antalya’ya BİLİMFEST ile taşıyalım istedik. BilimFEST TEKNOFEST’e yerel anlamda güç vermeye çalışan, Antalya’dan katkı koymaya çalışan, arkasında çok büyük emeklerin olduğu vizyonel bir iş. Biz temel belediyecilik hizmetlerimizin yanında, bilgiye, bilime, okumaya, öğrenmeye çok büyük bir emek harcıyoruz. Yepyeni okullarla, ilçemize kurduğumuz 22 kütüphaneyle milyonlarca kitaba sahip olmanın verdiği öz güvenle gençlerimizi geleceğe taşıyoruz. Biliyoruz ki hayattaki, en hakkiki mürşit ilimdir, fendir. Biliyoruz ki; 21 yüzyıl Türkün ve Türkiye'nin asrı olacaktır.” dedi. Başkan Tütüncü, 2. Antalya Bilim Festivaline 220’den fazla firma, kurum, kuruluş, eğitim kurumu ve üniversite katıldığını belirterek, BİLİMFEST’e emeği geçen TÜBİTAK’a, kurum ve kuruluşlara, Antalya’daki üniversitelere ve rektörlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

BİLİMFEST’E, TEKNOFEST’E İHTİYACIMIZ VAR

Bilimfest’in açılışında konuşan TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal da, Filistin’deki zulme dikkat çekerek böyle bir durumda geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanmak için bilimsel çalışmaları destekleyen bu festivallere ihtiyaç olduğunu söyledi. Mandal, “TÜBİTAK 60 yıldır ülkemizde bilim ve teknoloji konusunda ve son 5 yılda daha çok insana dokunma noktasında üzerini düşeni, yapmaya çalışıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarıyla, başta sayın bakanımızın himayelerinde gerçekleştiriyoruz. Yerelde de Antalya Bilim Merkezimizde ve Kepez Belediye Başkanımız Hakan Tütüncü ile beraber ne kadar emek verildiğini biliyoruz. Hakan başkanımızın hem bilim merkezine hem de Antalya’da bilim ve teknoloji farkındalığını artırmak için verdiği emeklere teşekkür ediyorum. “ diye konuştu.

Uluslararası düzenlenen olimpiyatlarda sadece 2023 yılında 12 altın madalya, 36 gümüş ve 26 bronz madalya aldıklarını bildiren Mandal, “Daha güçlü olmak için bizim Antalya BilimFEST’e, TEKNOFEST’e, TÜBİTAK yarışmalarına ihtiyacımız var.” dedi.

ANTALYA BİLİMFEST’İ ÇOK ÖNEMLİ BULUYORUM

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır açılış konuşmasında; “Bilim ve teknoloji rüzgarı estirecek BİLİMFEST’in Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. İlki geçtiğimiz yıl düzenlenen bilimfest Antalya da muazzam bir ilgiyle karşılandı. İlk yılında yüz binlerce ziyaretçi ağırlayan bilimfest, teknoloji dünyasında dikkatleri üzerine çekti. Ev sahipliğini Dokumapark’ta 12 bin 500 metre kare alana kurulu Akdeniz’in ilk ve tek bilim merkezi olan Antalya Bilim Merkezi’nin yaptığı BİLİMFEST yerli ve milli teknolojilerimizi Antalya’dan, Akdeniz’den ülkemizin dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturuyor. Bakanlığımızla beraber, İç İşleri Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığının da katıldığı bilimfest, önümüzdeki 4 gün boyunca Türkiye’nin teknoloji devlerine ev sahipliği yapacak. Festival’de TÜBİTAK, ASELSAN,HAVELSAN,TUSAŞ, ROKETSAN, TÜRKSAT, Türkiye Uzay Ajansı gibi yerli ve milli teknoloji üreten kurumlarımızla birlikte üniversitelerimiz, TEKNOKENT’ler ve organize sanayi bölgelerimizde yer alacak. Söyleşiler, sergiler, görsel şovlar, farklı alanda çok sayıda atölye çalışması ve TÜBİTAK tarafından bilim gösterileri misafirlerimizle buluşacak. Tarım teknolojileri, akıllı şehir çevre ve enerji teknolojileri alanlarında ortaokul ve lise öğrencilerinin katılabildiği 3 farklı yarışmaya da ev sahipliği yapıyor. Güzel çalışmaları toplumla buluşturma yolunda BİLİMFEST’i oldukça önemli ve değerli bulduğumuzu ifade etmek isterim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim.” dedi.

BİLİMFEST TARİHİ DOKUSUYLA GEÇMİŞE IŞIK TUTUYOR

BİLİMFEST’in düzenlendiği alanın eski dokuma fabrikası olduğunu hatırlatan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Bilim ve teknoloji de yenilikçi bir anlayışla hareket edene BİLİMFEST, tarihi dokuyla geçmişe ışık tutuyor, geçmişi gelecekte buluşturuyor. Eski Dokuma Fabrikası'nın restorasyonu sonucu Antalya Bilim Merkezine dönüşen bu alan için Kepez Belediyesi'ne ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Kepez Belediyesi bünyesinde TÜBİTAK desteği ile kurulan Antalya Bilim Merkezi Akdeniz Bölgemizin ilk ve tek bilim merkezi… Bilim merkezimiz farklı yaş gruplarından farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturarak bilim ve teknolojiyi daha anlaşılır ve ulaşılabilir kılıyor. Atölye çalışmaları, deneysel uygulamalı etkinlikler, bilime yönelik duyulan merakı ve heyecanı arttırıyor. Bilim merkezimizin büyüklük ve alt yapısıyla sadece Antalya değil, bütün Akdeniz bölgesine hizmet vermesinden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, Antalya'da böyle bir bilim merkezinin varlığından heyecan duymaktayız. Bununla birlikte bilim merkezine desteklerimizi de esirgemiyoruz. Antalya Bilim Merkezi projemize TÜBİTAK ile birlikte bugünkü rakamlarla 150 milyon liraya yakın destek sağladık. Proje kapsamında 7 farklı eğitim atölyesi kurduk. Bilim merkezine yönelik desteklerimizle toplumumuzda bilim kültürünü yaygınlaştırmayı, toplumun bilime olan bilgi ve merakını arttırmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede 31 Mart 2022 tarihinde açılışı yapılan Antalya Kepez Bilim Merkezi, TÜBİTAK desteğiyle kurduğumuz 7. bilim merkezi oldu. 9 ilimizde büyük ölçekli bilim merkezi kurulma projemiz büyük bir hızla devam ediyor. İl ve ilçe belediyelerimizin bilim merkezi projelerine de destek sağlıyoruz. Küçük ölçekli bilim merkezi kurulması projemiz ile bugüne kadar 17 projenin gerçekleşmesini sağlarken 25 yeni bilim merkezi içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bilim merkezlerimizin bugüne kadar 7 milyona yakın kişiyi ağırladığını görüyoruz. Eğitim atölyelerine de 620 bin gencimizin katılmış olmasından büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimiz bizim en değerli varlıklarımız. Gençlerimiz yarınlarımıza giden yolda mimarlarımız. Gelecek Türkiye'sinin inşasında gençlerimizden beklentimiz büyük. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesinde ilerlerken Türkiye yüzyılında gençlerimizin yıldızı parlayacak.” diye konuştu.

AKDENİZ'İN EN BÜYÜK BİLİM FESTİVALİNE KEPEZ'DE ŞAHİTLİK EDİYORUZ

Türkiye olarak son 20 yılda birçok alanda büyük atılımlar gerçekleştirildiğine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, “Önümüzdeki dönemde de bugüne kadar gerçekleştirdiklerimizden daha büyük işlere hep birlikte imza atacağız. Ülkemizi adım adım küresel bir üretim üssü haline getiriyoruz. Araştırma, geliştirme, inovasyon, girişimcilik ekosisteminde yenilikçi bir anlayışla hareket ediyoruz. Teknoloji yolculuğumuzda gençlerimizin de aktif rol üst üstlenmesini sağlıyoruz. Araştıran, geliştiren, üreten gençliğin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. 81 şehrimizde 125 teknoloji atölyesinde 11 yaşında şehir şehir ilçe ilçe kasaba kasaba köy köy özel yetenekli öğrencilerimizi tespit ediyor, onları bilimle teknoloji ile erken yaştan itibaren buluşturuyoruz. Teknofest’lerle birlikte gençlerimizin teknoloji ekosistemindeki yerini sağlamlaştırıyoruz. Teknofest milli teknoloji hamlesinin işaret fişeği… Teknofest ülkemizin savunma sanayi atılımlarının dünyayla buluştuğu sahne, dünyanın en büyük havacılık uzay ve teknoloji festivali teknofest ile toplumun her kesiminde farkındalık oluşturuyor, gençlerimize hayallerinin peşinden koşma imkanı sunuyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul'da, Ankara'da ve İzmir'de düzenlediğimiz teknofestlerde 4,5 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptık. Teknofestlerle toplumsal bir seferberlik anlayışı gelişiyor. Milli özgüvenimiz yeniden diriliyor. TEKNOFEST’ler genç nüfusun yeteneklerini sahada göstermesini sağlıyor. Bilim festivalleri bu heyecanın yurdun dört bir yanında hissedilmesin de önemli bir role sahip. Son bir buçuk ayda 2 TEKNOFEST düzenledik ve şimdi Aksaray Bilim Festivalinin ardından Akdeniz'in en büyük bilim festivaline Antalya'da Kepez'de şahitlik ediyoruz. Bu festivali sadece Kepez’e değil, Antalya’mıza kazandıran çok değerli belediye başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'ye huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Şehirleri bugünden yarına geleceğe vizyonel liderler vizyonel yöneticiler taşırlar. Hakan Bey, liderlik ettiği projelerle sadece Kepez'i değil, Antalya'mızı eğitimde, kültürde, sanatta, gençlikle geleceği taşıyor. Kepez pek çok şehirde Büyükşehir Belediyeleri'nden beklediğimiz hizmetleri milletimizle buluşturuyor. Arzumuz, ümidimiz önümüzdeki dönemde de bu hizmetlerin dalga dalga büyümesidir. Değerli belediye başkanımıza, bu festivale paydaş olan tüm katılımcılarımıza, burada bu heyecana ortak olan öğrencilerimize, gençlerimize öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle 2. Antalya Bilim Festivali ziyaretçilere kapılarını açtı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır ve beraberindeki heyet, ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü rehberliğinde, 50 bin metre kare alana kurulan festival alanını gezdi.