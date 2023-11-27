Alanya Karadenizliler Derneği (ALKARDER) Başkanı Muhammet Köse, İskele Şelale Meydanı'nda düzenlenen festivalde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilçede Karadeniz kültürünü tanıtmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Amaçlarının Karadeniz'in kültürünü ilçede tanıtmak ve Karadenizlileri bir araya getirmek olduğunu belirten Köse, “Burada iki gün sürecek festivalde 5 ton hamsi ikram edilecek. Hamsilerin öldüğünü anlasın diye helvasını da ikdam ediyoruz. Ayrıca etkinlikte yöresel sanatçılarımız sahne alacak. Karadeniz’den gelen organik ürünler var ve yöresel ürünleri halkımıza sunuyoruz” dedi.

“2024’TE 20 TON HAMSİ DAĞITACAĞIZ”

Dernek olarak amaçlarından birinin Alanya’da, Karadeniz kültürünü yaşatmak ve Alanya ile Karadeniz’i bütünleştirmek olduğunu anlatan Köse, festivalde görünen tablodan mutlu olduklarını belirtti. Köse, festivali geleneksel hale getirmek istediklerini kaydederek, ilgi nedeniyle bir sonraki festivalde 15-20 ton hamsinin ancak yeteceğini sözlerine ekledi. 2 gün sürecek etkinlikte Karadeniz yöresine ait ürünler açılan stantlarda ziyaretçilere sunuldu.

KAYNAK: Gerçek Alanya